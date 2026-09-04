Bayraktar AKINCI оснастили авіабомбами TOLUN: до 100 км дальності та пробиття бетону

Турецька оборонна компанія ASELSAN провела масштабну демонстрацію сімейства керованих боєприпасів TOLUN. Під час стрільб безпілотник Bayraktar AKINCI застосував одразу три модифікації — TOLUN I, TOLUN F і TOLUN P, кожна з яких розрахована на свій тип цілей.

Випробування відбулися 1 вересня на полігоні Конья-Карапинар у Туреччині в присутності військових представників більш ніж 15 країн. Усі боєприпаси виконали заплановані сценарії та вразили визначені цілі.

TOLUN I під час демонстрації отримав осколкову бойову частину та контактний підривач. Боєприпас прямим влучанням уразив контейнерну ціль.

TOLUN F має інше призначення. Він оснащений датчиком наближення та осколковою бойовою частиною, тому може підриватися ще до безпосереднього зіткнення з об’єктом. Під час тесту його застосували проти бронетранспортера. ASELSAN також заявляє про можливість вибору кута атаки та програмне забезпечення, стійке до підміни сигналів GPS.

Окрема версія для бетонних укріплень

Найбільш показовим стало випробування TOLUN P. Цей варіант отримав проникну бойову частину, програмований підривач із затримкою та спеціальний підривач ASAF для твердих цілей.

Під час демонстрації боєприпас пробив двоповерхову бетонну споруду та спрацював усередині на заданому рівні. Таким чином ASELSAN продемонструвала можливість використовувати одну й ту саму базову платформу боєприпасу як проти відкритих цілей і бронетехніки, так і проти укріплених споруд.

За офіційними характеристиками ASELSAN, TOLUN P належить до класу 250-фунтових керованих боєприпасів. Його бойова частина важить близько 105 кг, а система наведення використовує інерційну навігацію та супутникове позиціонування.

З бойового літака заявлена дальність може сягати 102 км, тоді як для безпілотної платформи виробник вказує до 57 км. Точність характеризується круговим ймовірним відхиленням менш як 10 метрів. Також заявлена можливість пробивати до одного метра армованого бетону.

Один AKINCI може нести кілька TOLUN

Ще одна особливість системи — підвісна установка SADAK-4T. Вона дозволяє розмістити чотири компактні TOLUN на одному вузлі підвіски й відповідно атакувати кілька цілей за один виліт. ASELSAN раніше демонструвала одночасне застосування чотирьох таких боєприпасів по чотирьох окремих цілях.

Під час нинішніх випробувань Baykar повідомила про застосування одного TOLUN-I, одного TOLUN-F та залповий пуск двох TOLUN-P з AKINCI.

Саме універсальність, схоже, і є головною ідеєю розвитку сімейства TOLUN. Замість створення окремого боєприпасу для кожного типу цілі ASELSAN використовує спільну компактну платформу, змінюючи бойові частини, підривачі та системи наведення.

У результаті один ударний безпілотник може нести різні варіанти озброєння для ураження техніки, відкритих цілей та бетонних укріплень під час одного вильоту.