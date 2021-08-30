iPhone 13 зможе дзвонити без зв’язку і мобільних операторів

Apple має намір стати першою компанією, яка запропонує користувачам смартфони з підтримкою супутникового зв’язку. І це не якась концептуальна технологія з майбутнього. Проривну фішку на ринок принесе вже наступний девайс компанії – iPhone 13. Такою інформацією поділився авторитетний аналітик Мінг Чи Куо, який багато років дає точні інсайди про продукцію бренду.





Якщо витік виявиться правдивим, з нових телефонів Apple можна буде дзвонити і відправляти текстові повідомлення навіть в повній глушині, де немає покриття мобільних операторів. Підтримку зв’язку через супутники на низькій навколоземній орбіті забезпечить новий модем Snapdragon X60, який Apple отримає першою на ексклюзивних умовах. Інші бренди зможуть впровадити цю технологію тільки в 2022 році.

Аналітик припускає, що в подальшому технологія буде використовуватися для роботи інших пристроїв Apple, не тільки телефонів, а й переносної електроніки, автомобілів Apple Car і аксесуарів інтернету речей.

iPhone 13 стане найбільш компактним з існуючих супутникових телефонів. Такі пристрої зараз – це вузькоспеціалізовані «звонилки», які архаїчно виглядають і оснащуються великими випираючими антенами. Цілком ймовірно, що новий iPhone просто вб’є весь ринок цих здоровенних трубок.

Нагадаємо, що чутки про появу супутникового зв’язку в iPhone з’являлися ще в 2019 році. Зараз, за ​​інформацією журналістів, відповідну інфраструктуру Apple забезпечить американська фірма Globalstar. Плата за дзвінки через її супутникову мережу становить 0.9 $ за хвилину розмови, проте контракт з Apple, яка приведе Globalstar мільйони користувачів, може бути укладений на значно більш вигідних умовах.

Презентація нових айфонів, традиційно, очікується восени – у вересні. Серед фішок iPhone 13, крім підтримки супутників, очікуються: екрани з підвищеною частотою оновлення, поліпшені камери, а також більш компактний чубчик під Face ID.