Toyota готує свій перший електромобіль із бензиновим подовжувачем запасу ходу. Спільне підприємство GAC Toyota на автосалоні в Гуанчжоу 27 листопада підтвердило, що новий Highlander п’ятого покоління отримає назву Highlander 9X і дебютує в першому кварталі 2027 року, повідомляє CarNewsChina. Поки компанія показала лише тизерні кадри, а дату старту продажів і ціну не оголошувала.

Новинка стане результатом співпраці відразу кількох великих гравців китайського ринку. Huawei постачатиме електромотор і систему електроприводу, комплекс допомоги водієві Qiankun ADAS та програмне забезпечення кокпіта на HarmonyOS. Тягову батарею GAC Toyota розробила разом із CATL, а бензиновий двигун-генератор створила сама Toyota на основі технологій своїх звичайних гібридів. Двигун у 9X не обертає колеса, а лише виробляє електроенергію, тоді як рух забезпечує електропривод. Ємність батареї та запас ходу на електриці поки не розкривають.

Презентація GAC Toyota на автосалоні в Гуанчжоу

Зараз у Китаї Highlander продається з 2-літровим турбованим бензиновим мотором або 2,5-літровою гібридною установкою. Ще в червні 2025 року GAC Toyota доручила розробку наступних Highlander і Sienna для китайського ринку місцевим інженерам і тоді ж підтвердила, що і кросовер, і мінівен отримають установки з подовжувачем запасу ходу.

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За словами виконавчого віцепрезидента GAC Toyota Хуан Цзяня, Highlander 9X стане однією з двох нових моделей із подовжувачем запасу ходу, які спільне підприємство випустить у 2027 році. Крім того, компанія планує оновити дві електричні моделі та представити нове покоління одного зі своїх гібридів.

Окремо Toyota вже показала повністю електричний Highlander для ринку США. Цей триядний кросовер представили в лютому 2026 року, він вміщує до семи пасажирів і вироблятиметься на заводі в Джорджтауні, штат Кентуккі. Скільки місць отримає китайський 9X, GAC Toyota поки не уточнює.

Електричний Toyota Highlander 2027 для ринку США. Фото: Toyota

Назва Highlander 9X теж невипадкова. У Китаї автовиробники часто використовують цифру 9 для своїх найбільших і найрозкішніших кросоверів. Так називаються флагмани Zeekr 9X, Aito M9, Li Auto L9 і Nio ES9, довжина яких перевищує 5,2 метра. Директорка зі зв’язків із громадськістю GAC Toyota Лі Їн прямо назвала новий Highlander «флагманом 9-ї серії».

Нагадаємо, раніше ми писали, що Hyundai Ioniq V отримає версію з бензиновим «подовжувачем» запасу ходу. Корейська компанія пішла на такий крок через слабкі продажі електричної версії в Китаї.