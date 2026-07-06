ДВЗ більше не обов’язково крутитиме колеса: Faraday Future показала новий підхід до гібридів

Каліфорнійська компанія Faraday Future, відома насамперед завдяки моделі FF 91, отримала патент США №12,630,004 на нову архітектуру трансмісії під назвою “Range-Extending Hybrid Transmission System” — систему гібридного приводу з подовженим запасом ходу. Розробка покликана вирішити давню проблему гібридних авто: механічну складність і повільну реакцію під час перемикання між джерелами енергії.

В чому суть винаходу

Більшість сучасних гібридних і плагін-гібридних систем поєднують двигун внутрішнього згоряння, генератор і колеса через складні механічні вузли з безліччю шестерень, електромоторів і зчеплень. Що більше функцій намагаються додати інженери, то важчою, дорожчою і складнішою для оптимізації стає система.

Патент Faraday Future пропонує принципово інший підхід: двигун, генератор-мотор і привідні колеса розʼєднуються й можуть працювати незалежно одне від одного завдяки системі з кількох валів і зчеплень. Це означає, що двигун внутрішнього згоряння більше не мусить бути постійно механічно повʼязаний з колесами — він може або виробляти електрику, або напряму допомагати рухати авто, або працювати разом з електромотором, залежно від ситуації.

Компанія називає цей принцип “потужним подовженням запасу ходу за слабкої гібридизації” — тобто автомобіль здатен проїжджати великі відстані без надмірно ускладненої гібридної системи. За задумом Faraday Future, усі джерела енергії можуть діяти одночасно, коли потрібна максимальна продуктивність, або працювати окремо, коли пріоритет — паливна ефективність.

Де це застосують

Технологію інтегрують у платформу компанії AIHER (AI Hybrid Extended-Range Electric Powertrain), запущену ще у 2025 році й покликану поєднати переваги звичайних гібридів з електромобілями подовженого запасу ходу (EREV). За планами компанії, систему використають у майбутніх моделях на базі AIHER, зокрема у версіях перспективного автомобіля Super One.

Faraday Future також стверджує, що спрощена архітектура здатна знадобитися особливо в умовах сильного морозу, коли ефективність акумуляторів традиційно падає, а додаткова підтримка запасу ходу стає особливо цінною.