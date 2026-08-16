Тисяча кілометрів без розетки: BYD готує електричний позашляховик, який ламає головний аргумент проти електромобілів

«А скільки він проїде на одному заряді?» — питання, яким досі відкривається чи не кожна розмова про купівлю електромобіля. Китайський гігант BYD, схоже, вирішив закрити його раз і назавжди: у регуляторних документах китайського Міністерства промисловості та інформатизації (MIIT) з’явився новий Denza N8 — великий електричний позашляховик із заявленим запасом ходу 1003 кілометри на одному заряді. Це та сама психологічна позначка, за якою аргумент «на бензині я заїду далі» офіційно втрачає сенс: більшість бензинових кросоверів на повному баку стільки не проїдуть.

Що це за звір

Denza — преміальний бренд у структурі BYD, який продає близько 19 тисяч автомобілів щомісяця, і N8 у його лінійці — великий сімейний позашляховик цілком серйозних габаритів: 5150 мм довжини, майже два метри ширини, колісна база 3075 мм. Поруч із базовою версією готується і подовжена N8L — ще на п’ять сантиметрів довша. Перше покоління N8 виходило 2023 року як гібрид, тож перехід моделі на чисту електротягу — самостійна заява про напрямок розвитку бренда.

Denza N8

Сердце новинки — тягова батарея ємністю 130,15 кВт·год, виконана за фірмовою технологією BYD Blade на літій-залізо-фосфатній хімії (LFP). Саме з нею базовий N8 і отримує свої 1003 кілометри за китайським циклом CLTC, а подовжений N8L — 960. Для менш вимогливих покупців буде й варіант зі скромнішою батареєю на 105,79 кВт·год — із запасом ходу від 800 до 970 кілометрів залежно від комплектації.

З моторами розкид не менш вражаючий: задньопривідні версії отримають один електродвигун на 320 або 370 кВт (429 чи 497 к.с.), а топова тримоторна модифікація — один мотор спереду й два ззаду сумарною потужністю 890 кВт, тобто 1193 кінські сили. Для сімейного позашляховика цифра абсурдно велика — але такі тепер правила гри на китайському ринку, де потужністю понад тисячу сил уже нікого не здивуєш.

Чому 130 кВт·год на LFP — це справді подія

Технічно найцікавіше в цій історії — не самі кілометри, а те, з чого вони зроблені. Літій-залізо-фосфатна хімія завжди була «народним» варіантом батарей: дешева, довговічна, стійка до займання — але з помітно нижчою щільністю енергії, ніж у дорогих нікель-марганець-кобальтових (NMC) елементів. Тому великі батареї для рекордних запасів ходу традиційно будували саме на нікелевих хіміях, змирившись із цінником і температурними примхами.

BYD же примудрилася запакувати 130 з гаком кіловат-годин «дешевої» хімії в серійний позашляховик — без екзотичних матеріалів, на власних елементах Blade, які компанія штампує мільйонами. Це означає дві речі одразу. По-перше, рекордний запас ходу не потягне за собою рекордний цінник: LFP лишається найдоступнішою батарейною технологією на ринку. По-друге, у вічній суперечці «щільність проти безпеки й ціни» BYD демонструє, що грубу силу ємності можна набрати й без компромісів із пожежною безпекою, якими славляться нікелеві батареї.

Тепер трохи скепсису

А ось тут варто пригальмувати — і віддамо належне, західні оглядачі роблять це одностайно. Заявлені 1003 кілометри виміряні за китайським циклом CLTC, який давно відомий своєю поблажливістю до електромобілів: у ньому багато повільного міського руху, мало швидкісних ділянок, і на виході він регулярно завищує показники на 15–30% проти реальної експлуатації. У перерахунку на чесні змішані умови їзди новий Denza N8, за оцінками, проїде десь 750–850 кілометрів.

Багато це чи мало? Відповідь очевидна: усе ще дуже багато. Навіть за найпесимістичнішою оцінкою це рівень, до якого більшість електромобілів на європейському ринку не дотягується й у паперових цифрах, не кажучи про реальні. Просто варто розуміти: «тисяча кілометрів» у заголовку — це маркетинг за китайською методикою, а не гарантований пробіг від Києва до Варшави з увімкненим кондиціонером.

Другий нюанс — вага і практичність. Батарея на 130 кВт·год — це сотні кілограмів додаткової маси, які машина возить із собою постійно, навіть коли власник за тиждень не від’їжджає від дому далі ніж на п’ятдесят кілометрів. Критики великих батарей небезпідставно зауважують: для щоденних сценаріїв розумніша не гігантська батарея, а швидка зарядка й розвинена інфраструктура. Утім, для ринків із величезними відстанями й нерівномірним покриттям зарядками — а Китай, як і Україна, саме такий — запас у майже тисячу кілометрів має цілком практичну цінність: це свобода не планувати маршрут навколо зарядних станцій.

Що це означає для всіх інших

Найважливіший підсумок цієї прем’єри лежить за межами однієї моделі. BYD у черговий раз зсуває планку того, що вважається нормою для серійного електромобіля, — і робить це не концептом для виставки, а машиною з регуляторних документів, яка ось-ось поїде до дилерів. Кожен такий крок тисне на конкурентів: після виходу N8 будь-який позашляховик із запасом ходу 500 кілометрів автоматично виглядатиме вчорашнім днем, принаймні в очах китайського покупця.

Для європейських і американських виробників це особливо неприємний сигнал: вони здебільшого досі балансують між дорогими нікелевими батареями й скромнішими LFP на 60–80 кВт·год, тоді як китайці вже серійно возять 130. Гонка запасів ходу, яку ще недавно вважали маркетинговим глухим кутом, повернулася — і диктує її темп знову Китай.

Нагадаємо, паралельно та сама гонка йде й у гібридному таборі: раніше ми писали про Volkswagen ID. Era 5S — створений спеціально для Китаю седан із сумарним запасом ходу понад 2000 кілометрів на електриці й бензині, який теж цілить у покупця, що понад усе цінує свободу від заправок і розеток.