BYD знову обійшла Tesla за продажами електромобілів

Китайська BYD знову вийшла на перше місце у світі за продажами повністю електричних автомобілів. За підсумками другого кварталу 2026 року компанія реалізувала 557 090 електрокарів, випередивши Tesla.

Американський виробник також показав сильний результат. У другому кварталі Tesla поставила 480 126 автомобілів. Це більше, ніж очікували багато аналітиків, однак цього все одно не вистачило, щоб обійти BYD у сегменті BEV — тобто машин без бензинових двигунів і без підключуваних гібридів.

Розрив між компаніями склав майже 77 тисяч автомобілів на користь BYD. Це менше, ніж прогнозували за попередніми оцінками, але сам факт залишається показовим: китайський виробник знову закріпився на позиції глобального лідера серед виробників електромобілів.

Чому BYD вирвалася вперед

Однією з головних причин успіху BYD стало активне зростання продажів за межами Китаю. Компанія посилює присутність у Європі, Південно-Східній Азії та Латинській Америці, паралельно розширюючи модельний ряд.

BYD має перевагу у великому виборі моделей: від доступних міських електрокарів до дорожчих седанів і кросоверів. Така стратегія дозволяє бренду працювати не лише у преміальному сегменті, а й у масовому ринку, де попит значно більший.

Tesla, своєю чергою, залишається дуже сильною у глобальному масштабі, але її модельний ряд суттєво вужчий. Основні продажі компанії й надалі формують Model 3 та Model Y.

Конкуренція тільки посилюється

Для ринку електромобілів це важливий сигнал. Ще кілька років тому Tesla фактично задавала темп у сегменті електрокарів, але тепер BYD дедалі частіше випереджає її саме за обсягами продажів.

У 2025 році BYD уже продала більше повністю електричних автомобілів, ніж Tesla. За підсумками року китайська компанія реалізувала 2 256 714 електрокарів, тоді як Tesla — 1 636 129.

При цьому конкуренція між виробниками не обмежується лише кількістю проданих авто. Tesla робить ставку на програмне забезпечення, автономне водіння та власну екосистему, тоді як BYD активно нарощує виробництво, експортує автомобілі на нові ринки й тисне на конкурентів ціною.

Якщо нинішня тенденція збережеться, BYD може остаточно закріпитися як найбільший виробник електромобілів у світі. Для Tesla це означає, що боротьба за лідерство більше не буде формальністю — ринок став значно жорсткішим.