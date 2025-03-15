Компанія Jaguar презентувала новий електричний автомобіль Type 00

Jaguar показала публіці реальний прототип свого концептуального електромобіля Type 00. Футуристичний електрокар дебютував на виставці в Парижі, де привернув особливу увагу через незвичайний зовнішній вигляд.

Type 00 побудований на платформі Jaguar Electric Architecture (JEA) та оснащений електромоторами загальною потужністю до 1000 кінських сил. Заявлений запас ходу одному заряді становить до 770 кілометрів, що дозволяє новинці конкурувати з іншими електромобілями.

Електрокар є дводверним купе, в конструкції якого відсутнє заднє скло. Двері в нього відчиняються вгору.

Вихід електромобіля на ринок заплановано на 2026 рік, а його передбачувана ціна стартуватиме від 155 000 доларів.