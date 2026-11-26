До офіційного анонсу настільних процесорів Intel Nova Lake-S ще кілька місяців, але характеристики семи моделей лінійки Core Ultra 4000 уже потрапили в мережу. Інсайдерська таблиця з даними інженерних зразків показує, на що Intel робить ставку в новому поколінні. Це насамперед велика кеш-пам’ять третього рівня та підтримка швидкої оперативної пам’яті DDR5-8000.
Найцікавіше в лінійці приховано за суфіксом BFC. Так, судячи з усього, позначатимуться процесори з технологією bLLC (big last level cache), тобто зі збільшеним кешем L3. Це пряма відповідь на AMD Ryzen X3D, які завдяки додатковому кешу вже кілька поколінь поспіль лідирують в іграх.
Сім моделей і до 144 МБ кешу
Флагманом серед «злитих» чипів став Core Ultra 9 4970K BFC. Він отримав 28 ядер, а саме 8 продуктивних P-ядер, 16 енергоефективних E-ядер і 4 низькоспоживні LPE-ядра, а також 144 МБ кешу L3. P-ядра розганяються до 5,5 ГГц. Звичайний Core Ultra 9 4950K має стільки ж ядер, але лише 36 МБ кешу та частоту до 5,4 ГГц. Третім у сімействі Core Ultra 9 став Core Ultra 9 4900 BFC з 22 ядрами, 120 МБ кешу й частотою до 5,3 ГГц. Він єдиний у списку має базове енергоспоживання 65 Вт, тоді як решта моделей розраховані на 125 Вт.Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин
У лінійку Core Ultra 7 увійдуть дві 24-ядерні моделі, 4870K BFC та 4850K. Обидві працюють на частоті до 5,2 ГГц, а відрізняються кешем, 144 МБ проти 36 МБ. Наймолодшими у списку стали Core Ultra 5 4650K та 4650KF з 22 ядрами, 30 МБ кешу й частотою до 5,1 ГГц. Версія з літерою F, як завжди, позбавлена вбудованої графіки.
|Модель
|Ядра (P+E+LPE)
|Кеш L3, МБ
|P-ядра, до ГГц
|E-ядра, до ГГц
|Базове споживання, Вт
|Core Ultra 9 4970K BFC
|28 (8+16+4)
|144
|5,5
|4,6
|125
|Core Ultra 9 4950K
|28 (8+16+4)
|36
|5,4
|4,6
|125
|Core Ultra 9 4900 BFC
|22 (6+12+4)
|120
|5,3
|4,3
|65
|Core Ultra 7 4870K BFC
|24 (8+12+4)
|144
|5,2
|4,4
|125
|Core Ultra 7 4850K
|24 (8+12+4)
|36
|5,2
|4,4
|125
|Core Ultra 5 4650K
|22 (6+12+4)
|30
|5,1
|4,3
|125
|Core Ultra 5 4650KF
|22 (6+12+4)
|30
|5,1
|4,3
|125
Цікаво, що навіть найдоступніший Core Ultra 5 отримав 22 ядра. Для порівняння, нинішній флагман Core Ultra 9 285K має 24 ядра, тож різниця між класами помітно скоротиться. Кожна модель отримала чотири LPE-ядра. Вони утворюють так званий «острівець низького споживання», який здатен самостійно виконувати фонові задачі без залучення основних ядер, як це вже реалізовано в мобільних Panther Lake.
Що ще відомо про платформу
За даними витоку, всі сім процесорів підтримуватимуть оперативну пам’ять DDR5-8000 обсягом до 256 ГБ. Серед інших очікуваних особливостей 24 лінії PCIe, вбудований нейропроцесор для задач штучного інтелекту, а також апаратна підтримка відеокодеків AV1 та VVC. Для нових чипів знадобляться нові материнські плати на чипсеті Z990.
Офіційна презентація Intel Nova Lake-S очікується в лютому 2027 року. Перші материнські плати для нової платформи, за чутками, покажуть ще раніше, у січні на виставці CES 2027. Варто пам’ятати, що йдеться про інженерні зразки, тож остаточні частоти серійних процесорів ще можуть змінитися, а Intel поки жодних деталей офіційно не підтверджувала.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Intel продовжить випускати старі процесори Raptor Lake, тобто Core 13-го та 14-го поколінь. Віцепрезидент компанії Роберт Геллок пояснив, що причина в цінах на пам’ять, адже платформа LGA 1700 підтримує не лише дорогу DDR5, а й доступнішу DDR4. Тож чипи 2022–2023 років залишаться важливою частиною лінійки ще кілька років.