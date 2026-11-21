Компанія Google розробила масштабну віртуальну екосистему під назвою Mirror Dimension, яка фактично є альтернативною версією інтернету. У ній працюють імітації справжніх сайтів, соціальних мереж, інтернет-магазинів і навіть банківських сервісів. Проєкт створили для безпечного тестування штучного інтелекту Gemini, який поступово отримує можливість самостійно виконувати завдання в браузері Chrome.

Головна проблема таких ШІ-агентів полягає в непередбачуваності їхньої поведінки. Вони повинні вміти орієнтуватися на незнайомих сайтах, виконувати складні операції та протистояти кібератакам. Водночас випускати недостатньо перевірені системи у справжній інтернет небезпечно, особливо коли йдеться про фінансові операції або персональні дані користувачів.

Як працює альтернативний інтернет Google

Mirror Dimension являє собою повністю ізольоване цифрове середовище, яке контролюють інженери Google. Усередині нього ШІ-агенти можуть відвідувати сайти, оформлювати замовлення, вводити промокоди, взаємодіяти із соціальними мережами та виконувати інші повсякденні завдання.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Для створення цієї екосистеми компанія залучила численних спеціалізованих ШІ-агентів, які автоматично розробляли вебсайти, застосунки та наповнювали їх реалістичним контентом. Це дозволило швидко сформувати різноманітне середовище, максимально наближене до реального інтернету.

Особливу увагу приділили кібербезпеці. Під час випробувань агенти стикаються зі спробами маніпуляцій через приховані інструкції на вебсторінках. Такі перевірки допомагають визначити, чи здатний штучний інтелект розпізнавати небезпечні команди та не виконувати їх.

Інженерам довелося обійти захист Chrome

Щоб забезпечити реалістичність експериментів, розробникам Google довелося навіть створити підроблені цифрові сертифікати та обійти окремі механізми перевірки браузера Chrome. Це стало можливим завдяки повному контролю над тестовою мережею.

У компанії наголошують, що подібні експерименти не становлять загрози для звичайних користувачів. Самі ШІ-агенти, які проходять випробування, також не мають інструментів для проведення кібератак.

У майбутньому Google планує надати доступ до Mirror Dimension іншим своїм підрозділам. Це дозволить використовувати альтернативний інтернет для перевірки не лише браузерних ШІ-агентів, а й інших продуктів компанії на основі штучного інтелекту.