GSC Game World заборонила продажі STALKER та «Козаків» у російському Steam

У регіональному російському сервісі цифрової дистрибуції Steam все ще є сторінки всіх частин серії STALKER і франшизи «Козаки», що вийшли, але придбати їх геймери з Росії не можуть. Кнопка “купити” просто зникла. А ось сторінки STALKER 2: Heart of Chernobyl немає зовсім, її видалили.





При цьому в іншому аналогічному сервісі Epic Games Store шутер STALKER 2: Heart of Chernobyl все ще доступний для замовлення. Але нашим співвітчизникам навряд чи варто поспішати, не виключено, що в результаті гру буде видалено також і з російського EGS.

Нагадаємо, що багато західних видавництв підтримали санкції і вирішили припинити продаж своїх ігор для геймерів, які проживають на території Російської Федерації. Серед таких Bethesda, Rockstar Games, Take-Two, Microsoft, Ubisoft та інші.

Строки реліз STALKER 2: Heart of Chernobyl постійно зсуваються. GSC Game World обіцяла випустити гру наприкінці поточного року, але, очевидно, через складну геополітичну обстановку зробити вона це навряд чи зможе.

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