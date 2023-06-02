Кіберексперт попередив про неможливість убезпечити гаджети на 100%

Жоден гаджет, сайт чи соцмережу неможливо убезпечити на 100%, заявив у розмові з GSMinfo кіберексперт Сергій Вакула.

«Існують віруси, баги, уразливості, про які або вже відомо, або невідомо. Відмовлятися від використання продукту, оскільки там було знайдено вірус, на який у будь-якому разі найближчим часом знайдуть лікування, подібно до того, що б не виходити з дому, оскільки може збити машина або впасти метеорит», — вважає Вакула.

Нагадаємо, що недавно українцям розповіли про ознаку злому домашнього Wi-Fi.