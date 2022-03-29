PlayStation нарешті представила свою відповідь Game Pass

Як і передбачалося , у видавництві Sony Interactive Entertainment вирішили довго не тягнути з підтвердженням швидкого об’єднання своїх підписних сервісів PlayStation Plus і PlayStation Now в один – аналог Game Pass від Microsoft.





Як стало відомо, оновлена ​​PlayStation Plus (саме так називатиметься служба) запропонує три тарифи:

PlayStation Plus Essential ($10 за місяць, $25 за три та $60 за рік)

стандартні бонуси PlayStation Plus – доступ до мультиплеєра, щомісячні добірки з двох ігор, ексклюзивні знижки та хмарне сховище.

PlayStation Plus Extra ($15, $40, $100)

бонуси Essential;

каталог з 400 завантажуваних ігор з PS4 і PS5, включаючи блокбастери від внутрішніх та сторонніх студій на кшталт Death Stranding , God of War , Marvel’s Spider-Man , Marvel’s Spider-Man: Miles Morales , Mortal Kombat 11 та Returnal .

PlayStation Plus Premium ($18, $50, $120)

бонуси Essential та Extra;

до бібліотеки ігор з Extra додаються ще до 340 проектів, у тому числі з PS3 (тільки через стрімінг), PS2, PS1 та PSP;

стрімінг ігор з PS1, PS2, PSP та PS4, включених у Extra та Premium, на PS4, PS5 та PC. Тільки для територій, де зараз доступний PS Now;

обмежені за часом пробні версії вибраних ігор.

У тих регіонах, де PS Now немає, буде доступний PlayStation Plus Deluxe — більш дешевий варіант Premium без стримінгу, але з бібліотекою класики, що завантажується PS1, PS2 і PSP, пробними версіями проектів і бонусами двох інших тарифів.

Запускати оновлену PlayStation Plus почнуть у червні з обраних східних ринків, потім підключать Північну Америку, Європу та решту світу. До кінця місяця служба має запрацювати на більшості територій PlayStation Network.

Sony Interactive Entertainment також підтвердила, що планує розширити географію свого стрімінгового сервісу, та пообіцяла поділитися додатковими подробицями цієї ініціативи та новою PS Plus у найближчому майбутньому.

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