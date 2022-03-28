Softnews

Розсекречено терміни виходу нової підписки PlayStation

28.03.2022
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Sony анонсує нову передплату з іграми для консолей PlayStation на початку квітня. Про це повідомляє Bloomberg.


Як стало відомо журналісту агентства Джейсону Шрайєру, Sony представить нову підписку з іграми наступного тижня. Зважаючи на все, анонс відбудеться на початку квітня. Терміни виходу сервісу розсекретили знайомі із планами компанії джерела.

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“Сервіс, що розробляється під кодовою назвою Spartacus, є відповіддю Sony на Xbox Game Pass корпорації Microsoft , свого роду Netflix для відеоігор”, – зазначив фахівець. За інформацією інсайдерів, підписка включатиме лінійку популярних ігор останніх років. Новий сервіс від Sony об’єднає підписки PlayStation Now і PlayStation Plus.

Шрайєр зазначив, що консолі PlayStation останніми роками продаються краще, ніж приставки від Microsoft. Проте конкурент має сильну перевагу — підписку Game Pass, до якої входять десятки ігор. Послуга коштує геймерам приблизно десять доларів на місяць. «Sony, швидше за все, буде у невигідному становищі. Очікується, що в новому сервісі не буде представлено найбільших ігор у день їх виходу», — підсумував експерт.

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28.03.2022
1 хвилина на прочитання

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