Показано як виглядає гра Dying Light 2 Stay Human з RTX променями

Techland представила новий геймплейний трейлер майбутнього зомбі-екшену від першої особи Dying Light 2 Stay Human . 46-секундний ролик демонструє ігровий процес з роздільною здатністю 4K з різними технологіями від NVIDIA.





Завдяки партнерству між NVIDIA та розробником Techland, ПК-версія Dying Light 2 Stay Human буде покращена за допомогою NVIDIA DLSS, а також глобального освітлення, відображень та тіней з використанням трасування променів. За словами авторів, все це виведе ефект занурення та продуктивність на новий рівень.

Реліз Dying Light 2 Stay Human відбудеться 4 лютого 2022 року на PC, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series X|S.