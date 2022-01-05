Softnews

Показано як виглядає гра Dying Light 2 Stay Human з RTX променями

05.01.2022
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Dying Light 2 Stay Human

Techland представила новий геймплейний трейлер майбутнього зомбі-екшену від першої особи Dying Light 2 Stay Human . 46-секундний ролик демонструє ігровий процес з роздільною здатністю 4K з різними технологіями від NVIDIA.


Завдяки партнерству між NVIDIA та розробником Techland, ПК-версія Dying Light 2 Stay Human буде покращена за допомогою NVIDIA DLSS, а також глобального освітлення, відображень та тіней з використанням трасування променів. За словами авторів, все це виведе ефект занурення та продуктивність на новий рівень.

Реліз Dying Light 2 Stay Human відбудеться 4 лютого 2022 року на PC, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series X|S.

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05.01.2022
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