Е-медицина стає зручнішою: МОЗ анонсувало запуск Кабінету пацієнта

Цифровізація набуває дедалі більшого значення у сфері охорони здоров’я, трансформуючи процес отримання та надання медичних послуг в Україні. Завдяки впровадженню електронних інструментів, система стає швидшою, прозорішою та більш орієнтованою на потреби пацієнтів.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) звітує про активне використання цифрових рішень, які вже стали буденністю для мільйонів українців:

Погашено понад 81 млн електронних рецептів в аптеках.

в аптеках. Сформовано понад 813 млн е-направлень для консультацій, діагностики та інших медичних послуг.

для консультацій, діагностики та інших медичних послуг. Оформлено близько 41 млн е-лікарняних для фіксації тимчасової непрацездатності.

для фіксації тимчасової непрацездатності. Створено майже 930 тисяч електронних медичних висновків про народження для новонароджених.

Заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич наголошує, що ці інструменти — лише початок: «Електронна картка, е-рецепт, е-направлення — це вже наша реальність. Але головне — перспективи. Невдовзі пацієнти зможуть користуватися кабінетом пацієнта для ще зручнішого доступу до цифрових послуг».

У МОЗ підкреслюють, що диджиталізація є ключовим напрямом розвитку системи. Вона не лише спрощує роботу лікарів та пришвидшує доступ пацієнтів до необхідної допомоги, але й посилює контроль за якістю медичних послуг, роблячи всю систему охорони здоров’я більш ефективною та надійною.