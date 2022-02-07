Експерти розповіли, як можна змінити IMEI на Android

Всі смартфони унікальні, і це стосується не тільки модельних лінійок, а й кожного окремого пристрою, що вийшов з конвеєра. Чим визначається унікальність гаджета? Хтось назве ознакою неповторності серійний номер, а ми додамо ще один показник – IMEI. Сьогодні розбиратимемося, як змінити IMEI на операційній системі Андроїд, а також розповімо, навіщо це потрібно.





Що таке, і як дізнатися свій ІМЕЙ

Абревіатура IMEI розшифровується як International Mobile Equipment Identity – міжнародний ідентифікатор мобільного устаткування. Як випливає з назви, говорячи про ІМЕЙ, ми маємо справу з унікальним номером, який у кожного телефону свій.

На замітку. IMEI складається з 15 цифр, де остання обчислюється за алгоритмом Місяць.

Дізнатися IMEI телефону на Android можна різними способами. Ось основні варіанти отримання необхідної інформації:

наклейки на коробці або корпусі пристрою;

SIM-лоток;

введення команди *#06# через номеронабирач;

перегляд відомостей про ІМЕЙ у розділі «Про телефон»;

використання спеціальних програм.

Способів хоч відбавляй, так що ви легко зможете дізнатися IMEI телефону. Головне – уважно оглянути корпус пристрою або виконати дії, описані вище.

Що потрібно знати про зміну IMEI

Якщо ми говоримо про зміну ІМЕЙ, то давайте визначимо, навіщо це потрібно. Взагалі все залежить від конкретної ситуації, в якій знаходиться власник пристрою. Так, якщо смартфон буде вкрадено, його доведеться блокувати за IMEI. А у разі повернення девайсу старий ідентифікатор перестане діяти, у зв’язку з чим доведеться встановлювати новий.

Крім того, інформація про ідентифікатор надходить оператору стільникового зв’язку, коли ви вставляєте SIM-картку. Отже, помінявши IMEI, можна позбутися стеження та потенційного прослуховування. Нарешті, заміна номера допомагає уникнути покарання за імпорт смартфона з іншої країни, якщо ввезення здійснювалося без сплати мит. Але тут ми маємо зупинитися та розповісти про правові особливості заміни ідентифікатора.

В Україні зміна IMEI є порушенням. За подібне діяння передбачено штраф. В деяких країнах покарання ще жорсткіші. Наприклад, у Білорусі заміна ідентифікатора підпадає під кримінальну статтю.

Інша річ, що історія знає дуже мало прецедентів, коли звичайну людину справді карали за підробку облікового номера. Найчастіше правоохоронні органи «працюють» із тими, хто ставить заміну ІМЕЙ на потік. Так, у 2015 році в Казахстані було висунуто звинувачення жителю міста Петропавловськ, який змінював ідентифікатор у процесі ремонту смартфона.

Нижче представлено кілька способів виконання операції.

Зміна IMEI через інженерне меню

Мабуть, це найпростіший варіант, тому що вам навіть не доведеться встановлювати спеціалізований софт. Щоб поміняти ІМЕЙ, знадобиться зробити кілька простих кроків:

Відкрити номеронабирач.

Ввести команду *#*#3646633#*#*.

Натиснути кнопку дзвінка.

Перейти до вкладки «Connectivity».

Почергово відкрити CDS information і Radio information.

Навпроти пункту AT+ ввести запит формату EGMR=1,7, X, де замість X вказати новий ідентифікатор.

Натиснути кнопку “Send AT Command”.

Перезавантажити смартфон.

Важливо. Команда для входу до інженерного меню може відрізнятися залежно від виробника смартфона. Заздалегідь уточніть USSD-запит, необхідний для Вашого пристрою.

До речі, на Samsung, LG та Sony доступ до інженерного меню закрито. Крім того, на деяких пристроях неможливо виконати заміну іншими способами, які ми розглянемо далі.

Як замінити ідентифікатор за допомогою програм

Можливо, вам буде простіше змінити номер мобільного обладнання за допомогою спеціальних програм. Далі розповімо про три програми, здатні впоратися з поставленим завданням.

Terminal Emulator

Ця програма доступна для завантаження через Play Маркет. Так що ви без особливих складнощів зможете знайти та встановити його на свій телефон. Потім слід звернутися до інструкції:

Запустіть термінал.

Видайте дозвіл на отримання рут-прав.

Введіть команду “su”.

Потім опрацюйте запит формату “echo ‘AT +EGMR=1,7, “X”‘> /dev/pttycmd1, де замість “X” вкажіть потрібний ідентифікатор. Для смартфонів з двома SIM-картами діє команда echo ‘AT +EGMR=1,10, X’ /dev/pttycmd1.

Перезавантажте смартфон.

Важливо. Надаючи рут-доступ, ви позбавляєтеся гарантійного обслуговування пристрою. Крім того, для рутованих смартфонів обмежується робота функцій, необхідних для транзакцій.

Після перезавантаження ваш телефон ідентифікуватиметься під іншим номером, у чому ви зможете переконатися, ввівши через номеронабирач USSD-команду *#06#.

Xposed IMEI Changer

Ще одна програма, що дозволяє змінити ІМЕІ. На відміну від попередньої програми, ця прога відсутня у Play Маркет. Тому вам доведеться встановлювати софт вручну, заздалегідь завантаживши APK-файл. Після успішної інсталяції зробіть кілька кроків:

Запустіть програму та видайте всі необхідні дозволи.

Перейдіть до розділу «Модулі».

Поставте галочку напроти пункту “IMEI Changer”.

Введіть новий номер.

Натисніть кнопку “Apply”.

За аналогією з попереднім способом виконання операції далі необхідно перезавантажити смартфон. Тільки після цього він ідентифікуватиметься новим номером, який ви задали через програму.

Chamelephon

Цю програму теж не можна назвати доступною, оскільки вона відсутня в Play Маркет. Втім, посилання на завантаження Chamelephon пропонуються на багатьох тематичних сайтах. Інша річ, що програма працює лише з процесорами MediaTek серії 65**. Якщо на вашому смартфоні встановлено такий чіпсет, дійте за інструкцією:

Запустіть прогу.

Введіть ІМЕЙ або натисніть кнопку «Generate» для автоматичної генерації номера.

Підтвердіть заміну натисканням кнопки “Apply”.

Як ви розумієте, додаток добрий тим, що дозволяє надавати IMEI в автоматичному режимі. Однак працює Chamelephon на обмеженій кількості смартфонів, а це точно не можна занести йому в плюс.

Mobile Uncle

Нарешті, ви можете зареєструвати на телефоні будь-який ІМЕЙ, що сподобався, за допомогою програми Mobile Uncle. Вона є провідником, який дозволяє отримати доступ до інженерного меню пристрою без обробки USSD-запиту. Отже, для заміни вам знадобиться:

Запустити Mobile Uncle.

Перейти до розділу «Інженерний режим».

Почергово відкрити пункти CDS information та Radio information у вкладці «Сonnectivity».

Обробити запит формату EGMR=1,7, X, де замість X вказати новий ІМЕЙ.

Перезавантажити пристрій.

Вирішуйте самі, який спосіб здається вам зручнішим. Ми постаралися розглянути всі варіанти, кожен із яких є по-своєму привабливим.

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