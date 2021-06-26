Softnews

Додаток Microsoft розповість, чому комп’ютер несумісний з Windows 11

А причин тому може бути багато

26.06.2021
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windows 11

Microsoft оновила свій додаток PC Health Check. Тепер він показує більше інформації про те, чому комп’ютер не може працювати з Windows 11.


Після презентації Windows 11 було не до кінця ясно, з якими ПК буде працювати операційна система. Попередня версія PC Health Check не завжди допомагала зрозуміти ситуацію, і найчастіше показувала користувачеві повідомлення про несумісність без будь-яких подробиць. Тепер інструмент повинен буде давати уявлення про те, чому комп’ютер несумісний, будь то проблема зі сховищем або процесором.

Втім, оновлений додаток PC Health Check все одно може не повідомити про проблему з усіма деталями. Тобто не виключено, що в деяких випадках знадобиться консультація фахівця.

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26.06.2021
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