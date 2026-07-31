Android перевірятиме вік користувачів: Google запускає Age Signals по всьому світу

Google почала глобальне розгортання Play Age Signals API — інструмента, за допомогою якого Android-застосунки зможуть дізнаватися вік користувача й підлаштовувати контент під неповнолітніх. Механізм уже працює в Бразилії, у середині серпня з’явиться в Австралії та Канаді, а до кінця 2026 року стане доступним у всьому світі.

Діапазон замість дати народження

Ключова особливість системи — розробники не отримують ані дати народження, ані інших персональних даних. Замість цього застосунок бачить лише віковий діапазон: наприклад, «13–15 років» чи «18+». Для дітей інформацію надають батьки через панель батьківського контролю Family Link, дорослі підтверджують вік самостійно на запит системи.

Важливо, що за замовчуванням дані нікуди не передаються: щоб застосунки почали отримувати вікові сигнали, батьки мають свідомо ввімкнути цю опцію. Такий підхід фактично повторює модель Apple, яка запустила аналогічний механізм у лютому 2026 року.

Чому це відбувається саме зараз

Причина поспіху — регуляторний тиск. Дедалі більше країн і окремих штатів США ухвалюють закони, які зобов’язують магазини застосунків перевіряти вік користувачів і захищати неповнолітніх від невідповідного контенту. Перекладаючи перевірку на рівень платформи, Google і Apple водночас знімають цей головний біль із розробників і зберігають контроль над тим, як саме відбувається верифікація.

Для користувачів практичний наслідок такий: застосунки й ігри поступово почнуть автоматично вмикати «дитячі» режими, обмежувати рекламу та функції спілкування для молодших вікових груп — без вимоги сканувати документи в кожному окремому сервісі. Водночас експерти зазначають, що ефективність системи впиратиметься в чесність початкових даних: вік у Family Link усе ще вказують люди, а не перевіряють документи.

Нагадаємо, тема захисту даних користувачів великими платформами звучить не вперше за останні тижні: раніше ми писали, як спільні чати користувачів Claude опинилися в пошуковій видачі Google разом із конфіденційною інформацією.