Дрони в повітрі і воді: Пекін придумав, як утримувати території без жодного солдата

Гарнізон, якому не потрібні ні казарми, ні прісна вода, ні ротація особового складу, — так виглядає майбутнє оборони спірних територій в уяві китайських військових науковців. Дослідники Академії берегової охорони Китаю та Даляньського морського університету опублікували концепцію повністю безекіпажної системи захисту островів — і хоча це поки що наукова пропозиція, а не програма розгортання, вона багато говорить про напрям думок Пекіна щодо найгарячішого регіону Азії.

Три шари без жодної людини

Робота вийшла в липні в журналі Command Control & Simulation, який контролює Китайська суднобудівна корпорація — головний виробник флоту КНР, і вже сама ця афіліація надає концепції ваги. Автори пропонують багатошарову мережу з трьох компонентів. Повітряні дрони забезпечують безперервне спостереження згори, чергуючи над островом подібно до вартових на вишках. Безекіпажні надводні катери патрулюють прибережні води, перехоплюючи підозрілі судна. А підводні автономні апарати контролюють найскладніші зони — мілководдя біля рифів, куди великим кораблям зась і де традиційно ховаються диверсанти й розвідувальні міні-субмарини.

Зшиває всі три шари штучний інтелект: він обробляє потоки даних з усіх платформ одночасно, виявляє загрози й розподіляє завдання між апаратами. Людина в цій схемі якщо і присутня, то десь далеко на материку — як наглядач, а не гарнізон.

Навіщо це Пекіну

Стратегічна логіка описана в роботі відверто. Традиційна оборона віддалених островів — це дорого й вразливо: гарнізони треба постачати, пілотовані кораблі — обслуговувати, а кожна людина на клаптику суходолу посеред чужих претензій — потенційна жертва першого удару й дипломатичний заручник. Мережа «відносно недорогих» машин знімає обидві проблеми. Принцип надмірності закладений у саму архітектуру: втрата окремих дронів не паралізує систему — на місце збитого стає сусідній, а поповнення штампує завод, а не військкомат.

Географія застосування очевидна, хоч у науковій статті її і окреслено делікатно. Південнокитайське море — регіон, де територіальні претензії Китаю перетинаються з претензіями Філіппін, В’єтнаму, Малайзії, Брунею й Тайваню, а штучні острови з військовими об’єктами Пекін насипає вже понад десятиліття. Безлюдна оборона ідеально лягає в цю картину ще й політично: інцидент із дроном завжди можна применшити, ескалація без загиблих залишає простір для маневру — «сіра зона» конфлікту, у якій Китай давно почувається комфортно.

Знайомий почерк

Українському читачеві ця логіка знайома краще, ніж будь-кому: наші морські дрони фактично вигнали російський флот із західної частини Чорного моря, довівши, що мережа недорогих безекіпажних апаратів здатна змінити баланс сил на морі без жодного власного корабля. Китайські військові аналітики українським досвідом відверто захоплюються і системно його вивчають — і концепція безлюдної оборони островів виглядає як спроба масштабувати ті самі принципи з тактичного рівня на постійну територіальну оборону.

Важливо втримати тверезість: автори самі чітко розділяють концептуальний проєкт і операційну реальність — жодних доказів розгортання такої системи немає. Але контекст підказує, що від паперу до заліза тут може бути ближче, ніж зазвичай. Китай уже випробовує корабель-лабораторію зі змінними модулями озброєння, розробляє зграї підводних апаратів і масово будує безекіпажні катери — усі складники запропонованої мережі в тому чи іншому вигляді існують. Питання не в технологіях, а в рішенні їх зібрати докупи.

І якщо таке рішення ухвалять, зміниться сама природа територіальних суперечок у регіоні. Одна справа — витісняти з рифу філіппінський катер із живим екіпажем, і зовсім інша — мати справу з цілодобовою мережею машин, яка не втомлюється, не боїться і не потребує наказу з Пекіна для реакції на кожне наближення. Спірні острови Південнокитайського моря можуть стати першим у світі місцем, де суверенітет охоронятимуть винятково роботи.

Нагадаємо, підводний вимір цієї самої стратегії ми розбирали окремо. Раніше ми писали про китайську концепцію «підводних вовчих зграй» — сотень автономних апаратів, здатних тижнями полювати на кабелі й субмарини без зв’язку з операторами.