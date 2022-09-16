Чи реально збити “Кинджал” українськими системами ППО та ПРО

«Кинджал» — найнебезпечніша російська ракета. Гіперзвукову зброю надзвичайно важко перехопити. Її швидкість сягає 14 тис. км/год, що є неосяжним показником для більшості сучасних ПРО та ППО.





Досвід, отриманий за 6 місяців війни допомагає закривати небо над Україною. Наприклад, у лютому українське ППО знищувало лише 20% запущених «Калібрів». Сьогодні цей показник зріс до 85%.

По-третє, запуск цих ракет можливий лише з МіГ-31, той в момент запуску стає абсолютно беззахисним перед ворогом. Скоріш за все саме через це РФ не поспішає із цими снарядами.

Коли українці зможуть перехоплювати «Кинджали»

Х — 47М2 поки що є недосяжною ціллю для українських систем ППО, але ЗСУ мають всі шанси цьому навчитися. Щоб це сталося, РФ має запускати ракети по Україні. Тоді українські військовослужбовці допрацюють алгоритми роботи ППО, та заберуть останній козир в армії Росії.

Кинджали дійсно можна перехоплювати. Про це не раз заявляла і російська сторона. По-перше, з’явлення швидкість у 14 тис. км/год не значить, що ракета весь всю дистанцію переміщається так швидко. Ці ракети твердопаливні, що значить, вони можуть так швидко рухатись лише перші 20 секунд польоту. До цілі вона наближається по балістичній траєкторії.

По-друге, потрібно враховувати фізичні сили, які також сповільнюють рух кинджала. Тому коли ціль опиняється у радіусі ураження, ракета рухається зі швидкістю 3-4 махи, що більш реально для ППО.

Дальність ракети 1000 км, так заявив виробник, цей й шлях вона може пролетіти за 40 с, але на підліт витратить 6-7 хв. Цього часу вистачить, щоб авіаносець Geralt F. Ford зреагував та перехопив ракету. Також Кинджали можуть збивати й есмінці. По-третє, РЕБ також можуть сприяти перехопленню. Такі ракети можна притримати, як “козир в рукаві”, але самі по собі, вони не такі вже й страшні, як можуть здатися, на перший погляд.