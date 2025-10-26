Xiaomi 19 не надійде в продаж: все через Apple

Xiaomi пропустить номер 19 і відразу перейде до серії Xiaomi 20. Компанія хоче синхронізувати лінійку з ювілейним iPhone 20, який Apple готує до 2027 року.

Причина не пов’язана з культурними особливостями: в Китаї немає негативних асоціацій з числом 19. Це суто маркетинговий крок. Раніше деякі виробники «перестрибували» число 14, тому що воно вважається в країні нещасливим. Цей крок дозволить Xiaomi синхронізувати нумерацію з Apple, яка, за чутками, також пропустить iPhone 19 і випустить iPhone 20 до двадцятиріччя лінійки.

Такий крок створить ефект прямого суперництва: у 2027 році на ринку можуть одночасно з’явитися Xiaomi 20 і iPhone 20.

Xiaomi вже використовувала схожу стратегію. У 2025 році компанія перескочила з серії 16 на 17, щоб конкурувати з iPhone 17.

Віце-президент Лу Вейбінг раніше заявляв, що п’ятирічна преміальна стратегія Xiaomi будується навколо прямого порівняння з Apple.

У Gizchina відзначають, що Xiaomi 20 може вийти з HyperOS 5, чіпом Snapdragon 8 Elite Gen 7 і новою системою камер з ШІ-алгоритмами.

Такий набір характеристик повинен закріпити бренд у преміум-сегменті та підкреслити його амбіції на глобальному ринку. Аналітики вважають, що пропуск номера — це символічний жест, який показує впевненість Xiaomi у статусі головного конкурента Apple.

Xiaomi робить ставку на символіку і маркетинг, щоб підкреслити своє місце в преміум-сегменті. Для покупців це означає, що в 2027 році вони зможуть вибирати між двома «ювілейними» смартфонами — iPhone 20 і Xiaomi 20, що посилить конкуренцію у верхньому ціновому сегменті.