lifecell анонсував зміни: оператор підніме вартість інтернету та SMS з 29 жовтня

Мобільний оператор lifecell попередив про зміни в низці своїх тарифів для корпоративних клієнтів. Очікується, що вже 29 жовтня вартість послуг буде збільшена.

Про це повідомили у самій компанії. Як зазначається, для трьох тарифних планів подорожчання торкнеться ціни на інтернет, а для двох із них також зміниться вартість SMS.

Які тарифи lifecell здорожчають

Зміни стосуються тарифів “Єдина мережа Нова 50”, “Єдина мережа післяплата Нова 50” та “Єдина мережа FMC Mobile”. Для них вартість інтернету підвищиться до 15 грн за 500 МБ (або 7,5 грн за 250 МБ, або 0,5 грн за 1 МБ).

Для порівняння, до підвищення для тарифів “Єдина мережа Нова 50” і “Єдина мережа післяплата Нова 50” ціна була 12 грн за 100 МБ (або 0,25 грн за 1 МБ). А для “Єдина мережа FMC Mobile” – 5 грн за 50 МБ.

Крім того, для тарифів “Єдина мережа Нова 50” та “Єдина мережа післяплата Нова 50” вартість 1 SMS зросте до 1 гривні. Наразі відправлення повідомлення коштує 0,41 грн.

“Київстар” також змінив вартість тарифів

Раніше інший великий оператор, “Київстар”, також підвищив вартість двох своїх тарифів – як контрактного, так і передоплати. Обидва пакети подорожчали на 50 грн.

Зокрема, вартість пропозиції “LOVE UA Контракт” з 1 жовтня становить 250 грн/місяць (замість 200 грн). А вартість тарифу “LOVE UA Світло 2023” з 24 вересня становить 300 грн на 4 тижні (замість 250 грн).