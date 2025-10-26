ШІ вдарив по відвідуваності «Вікіпедії»

Найбільша онлайн-енциклопедія “Вікіпедія” зіткнулася з падінням інтересу з боку користувачів. За даними Маршалла Міллера з Wikimedia Foundation, кількість переглядів сторінок, створених людьми, скоротилася на 8% порівняно з минулим.

Зниження стало помітним після оновлення системи відстеження ботів. Виявилося, що у травні та червні значна частина трафіку надходила від систем, створених для обходу детектування.

Тенденція пов’язана з тим, що пошукові системи все частіше використовують генеративний ШІ для видачі відповідей безпосередньо, без переходу на сайти на кшталт «Вікіпедії». Крім того, все більше молодих користувачів шукають знання не у відкритому інтернеті, а у коротких відеороликах у соціальних мережах.

Проблема в тому, що при зменшенні кількості відвідувачів може знизитись активність добровільних редакторів та обсяг пожертвувань. Тому організація розробляє нову систему атрибуції контенту та створює команди, які допомагають залучити нових читачів.