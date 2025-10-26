Epic Games безкоштовно роздає оповідний хоррор Fear the Spotlight

Цього тижня ігровий магазин Epic Games Store анонсував роздачу Fear the Spotlight — оповідного хоррора для тих, хто тільки починає знайомитися з жанром.

«Fear the Spotlight — атмосферний хоррор-пригодницький бойовик від третьої особи, де належить розгадати тривожну таємницю. Проберіться до школи після уроків разом з Вівіан і Емі, виживіть після невдалого спіритичного сеансу, розгадуйте тактильні головоломки і, що б ви не робили, тримайтеся подалі від світла софітів», — з опису тайтла.

У Steam у тайтла досить багато позитивних відгуків і рецензій. Гру можна забрати на акаунт до вечора 30 жовтня.