Xiaomi 17 Air: ультратонкий смартфон з eSIM і камерою на 200 Мп

Тренд на надтонкі смартфони не виправдав очікувань для Apple і Samsung, але Xiaomi, схоже, не збирається відмовлятися від цієї ідеї.

За даними інсайдера Digital Chat Station, компанія тестує новий ультратонкий флагман під назвою Xiaomi 17 Air. Згідно з витоком, пристрій отримає 6,6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1.5K і основну камеру на 200 Мп — сенсор, якого немає навіть у топового Xiaomi 17 Pro Max.

Ще однією відмінною рисою стане підтримка eSIM без фізичного слота під SIM-карту, що безпосередньо пов’язано зі зменшенням товщини корпусу. Якщо чутки підтвердяться, Xiaomi 17 Air може стати найтоншим смартфоном бренду, зберігши при цьому високу автономність.

Компанія вже довела, що здатна розмістити акумулятор на 7500 мАг в корпусі товщиною 8 мм в моделі 17 Pro Max, тому для 6-мм Xiaomi 17 Air логічно очікувати батарею близько 5000 мАг. Це стало можливим завдяки застосуванню кремній-вуглецевих акумуляторів нового покоління, які дозволяють збільшити ємність без збільшення габаритів.

Проект вже знаходиться на стадії тестування. Швидше за все, Xiaomi представить його на початку наступного року.