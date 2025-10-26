Як забезпечити роботу Wi-Fi роутера від повербанка: покрокова інструкція

В умовах воєнного стану та ризиків енергетичних відключень, забезпечення стабільного доступу до інтернету стає критично важливим для зв’язку та отримання інформації. Одним із найпоширеніших питань серед громадян є можливість живлення Wi-Fi роутера від портативного акумулятора (повербанка).

Фахівці YouTube-каналу “Техно комп’ютер” продемонстрували один із дієвих способів, як це реалізувати. Для успішного підключення необхідно виконати кілька підготовчих кроків.

Крок 1: Уточнення типу підключення у провайдера

Перш за все, необхідно зв’язатися зі своїм інтернет-провайдером та з’ясувати, який тип кабелю заведено у помешкання.

Якщо це оптоволоконний кабель (технологія PON), існує висока ймовірність, що провайдер вже забезпечив своє обладнання резервним живленням від акумуляторів чи генераторів. У такому випадку, для відновлення сигналу достатньо буде заживити лише роутер у квартирі.

Якщо ж використовується звичайний інтернет-кабель (Ethernet), робота інтернету залежатиме від наявності світла у комутаторах у будинку.

Крок 2: Визначення робочої напруги роутера

Наступний крок — визначити, яка напруга (вольтаж) необхідна для роботи вашого роутера. Ця інформація завжди вказана на наклейці, що знаходиться на зворотному боці пристрою, або на його блоці живлення.

Зазвичай, побутові роутери працюють від 5V, 9V або 12V (вольт). Цей показник є ключовим для вибору правильного кабелю.

Крок 3: Придбання спеціального кабелю

Для підключення роутера до повербанка знадобиться не звичайний USB-дріт, а спеціальний кабель-перетворювач (адаптер) USB 5V на DC 9V або 12V.

Цей кабель з одного боку має стандартний USB-штекер (для повербанка), а з іншого — круглий штекер DC, що відповідає роз’єму живлення роутера. Вбудований в кабель адаптер підвищує напругу повербанка (яка зазвичай становить 5V) до необхідних роутеру 9V чи 12V. Такі кабелі доступні у більшості магазинів електроніки.

Крок 4: Процес підключення

Алгоритм підключення є простим:

Від’єднайте штатний блок живлення роутера від електромережі та від самого пристрою. Вставте штекер DC кабелю-перетворювача у роз’єм живлення на роутері. Інший кінець кабелю (USB) підключіть до повербанка.

Після цього роутер має увімкнутися. Якщо провайдер забезпечує подачу сигналу, інтернет з’явиться як через Wi-Fi, так і через пряме кабельне підключення до комп’ютера.

Тривалість роботи

Час автономної роботи роутера залежить виключно від ємності повербанка та енергоспоживання самого пристрою. Як зазначають автори методу, повербанк ємністю 30 000 мАг здатен забезпечити безперервну роботу стандартного роутера протягом приблизно 48 годин (двох діб).