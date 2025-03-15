Гру Mortal Shell безкоштовно роздають до 20 березня

Ігровий магазин Epic Games Store анонсував чергову роздачу – цього тижня геймери можуть отримати глибоко опрацьований рольовий бойовик Mortal Shell абсолютно безкоштовно.

«Mortal Shell – це нещадний і опрацьований рольовий бойовик, що випробовує ваші розум і стійкість у зруйнованому світі. Поки залишки людства в’януть і гниють, фанатичні вороги терзають руїни. Вони безжальні, тому виживання вимагає найвищих настороженості, точності та інстинктів. Знаходьте приховані святилища фанатичних послідовників і пізнайте своє справжнє призначення», – з опису гри.

Зазначимо, що Mortal Shell вийшла ще 2020 року на всі платформи, але критики та гравці поставилися до неї досить прохолодно. У Steam у гри 69% позитивних відгуків на основі 7457 рецензій.

Тайтл можна забрати на російський акаунт до вечора 20 березня.