Гра Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вийшла і розділили гравців

Важко повірити, але одна з найсумніших довгобудів останніх років нарешті дісталася до магазинів. Щоправда, реакція критиків на Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 виявилася неоднозначною. Геймери теж зустріли новинку не з розпростертими обіймами.

Реліз Bloodlines 2 відбувся ввечері 21 жовтня, і тисячі фанатів заполонили вулиці віртуального Сіетла. Ажіотаж, втім, виявився меншим, ніж розраховували в Paradox Interactive: на піку вампірську RPG одночасно запустили 27 020 осіб — в рази менше, ніж Cyberpunk 2077 або Baldur’s Gate III в їх час.

На момент оформлення матеріалу у нової Vampire: The Masquerade «змішаний» рейтинг — з 1872 відгуків лише 56% позитивні. Незадоволені лають дітище The Chinese Room за слабкий технічний стан, поганий геймплей і оманливий статус сиквела.

«Ця гра — просто ціла збірка того, як не треба робити. Не треба виставляти авторів на мороз, не треба починати проект заново, коли є непогані напрацювання, не треба писати цифру 2, якщо з цифрою 1 немає нічого спільного».

«Гра чітко слідує традиціям культового оригіналу на релізі. Не працює».

«Навіщо цій грі потрібен Paradox Launcher? Чому тут немає можливості відключити ефект Motion Blur? Де повзунок для зміни FOV [Поля зору персонажа — прим. редактора]? Чому в грі 2025 року немає базових налаштувань доступності? Запросив повернення коштів».

«Симулятор пекла боксера-вампіра. Серйозно — якби вони зробили передісторію Старшого Вампіра у вигляді тупої версії Роккі Болбоа, який потрапив у персональне пекло, де змушений з усіма битися руками і всі питання вирішувати саме таким чином, то весь його постійний біг і боксинг були б хоч якось виправдані».

уривки з негативних відгуків у Steam

Є й ті, кому Bloodlines 2 припала до душі. Але навіть вони відзначають, що до неї не варто ставитися як до продовження культового твору Troika Games.

«Поганий сиквел, але хороша гра. Якщо змиритися з тим, що вихід цієї гри взагалі диво, можна і зрозуміти, чому немає опрацювання дрібних деталей рівня RDR2. Якщо вам подобається вайб світу темряви, вам точно сюди, він тут приголомшливий».

«Гра зірок з неба не вистачає, але тримається гідно. Так, є проблеми, які впадають в очі, та ж бойовик, але сюжетно гра показує себе дуже добре. Звичайно, це не новий шедевр і не гра року, але хоча б в ній не встигаєш занудьгувати».

уривки з позитивних відгуків в Steam

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, нагадаємо, доступна на PC, PlayStation 5 і Xbox Series. Розробка почалася в другій половині 2010-х — спочатку Bloodlines 2 робила студія Hardsuit Labs під керівництвом Брайана Міцоди (сценариста оригінальної Bloodlines), проте їх версію RPG визнали невдалою. У підсумку проект віддали The Chinese Room (Dear Esther, Still Wakes the Deep).