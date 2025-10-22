BYD Yangwang U9 Xtreme встановив ще один рекорд

Китайський електромобіль BYD Yangwang U9 Xtreme слідом за рекордом по максимальній швидкості встановив ще один — за часом проходження «Північної петлі» траси Нюрбургрінг, обійшовши Xiaomi SU7 Ultra. Але до абсолютного рекорду траси ще далеко.

Рекорд зафіксований у категорії серійних електрокарів і становить 6 хвилин 59,157 секунди. Автомобілем керував німецький гонщик Моріц Кранц, який за всю кар’єру проїхав майже 10 000 кіл по цій трасі. Для порівняння, Xiaomi SU7 Ultra проходить «Північну петлю» за 7 хвилин 7,55 секунди, а абсолютний рекорд серед серійних автомобілів належить гібридному Mercedes-AMG One — 6 хвилин 29,090 секунди.

Заїзд Yangwang U9 Xtreme відбувся ще 22 серпня 2025 року, але виробник поділився його результатами тільки зараз з тієї причини, що рекорд довгий час сертифікувався. Також публікація приурочена до початку прийому замовлень на цей автомобіль.

Нагадаємо, що електрокар побудований на архітектурі 1200 В і отримав чотири електродвигуни, які можуть обертатися з частотою 30 000 об/хв. Потужність автомобіля досягає 3000 к.с. (1217 к.с. на тонну). Також є інтелектуальна система управління положенням кузова DiSus-X, перероблене для треку охолодження, вуглецево-керамічна гальмівна система з титанового сплаву і напівслікові шини GitiSport e·GTR² PRO, розроблені спільно BYD і Giti.

Автомобіль вже можна замовити, хоча тираж складе лише 30 штук. Ціна не названа, але в 2024 році вартість «цивільної» версії автомобіля становила $236 400.