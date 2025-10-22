Xiaomi 17 Pro з двома екранами випробували на міцність

Зак Нельсон з YouTube-каналу JerryRigEverything опублікував відео з фірмовим тестуванням Xiaomi 17 Pro. Як завжди, його цікавлять не технічні характеристики і продуктивність в іграх, а міцність і зносостійкість пристрою.

Як і в інших сучасних смартфонах, алюмінієву рамку і заднє скло Xiaomi 17 Pro можна відносно легко подряпати гострими предметами. Тест на згинання теж пройшов без сюрпризів — блогеру не вдалося зігнути або зламати пристрій.

Далі він вирішив його розібрати. Для доступу всередину пристрою необхідно зняти задню кришку за допомогою фена, щоб послабити клей по периметру. Від’єднувати панель необхідно обережно, щоб не пошкодити шлейф, підключений до тильного екрану. Цікаво, що під час цього процесу до клейкої стрічки причепився один із гвинтів, який просто вискочив. За словами блогера, Apple в цьому плані приділяє більше уваги якості збірки.

Подальший розбір пройшов без особливих складнощів. Хіба що при витяганні акумулятора необхідно докласти трохи фізичних зусиль.

З цікавого автор відео зазначив, що розмір вібромотора у Apple вдвічі більший, ніж у встановленого всередині Xiaomi 17 Pro.