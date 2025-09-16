Xiaomi 17 Pro з двома дисплеями показали на офіційному тизері

Компанія Xiaomi вперше продемонструвала дизайн флагманського смартфона 17 Pro Офіційний промоматеріал розкрив дизайн задньої панелі пристрою з цікавою особливістю — допоміжним дисплеєм, врізаним в блок камер.

Згідно з тизером, смартфон «упакують» в корпус з плоскими гранями і оснастять великим тильним модулем, що представляє собою подвійну камеру, врізану в невеликий дисплей. Нижче розташується третій об’єктив меншого розміру. Раніше компанія використовувала схоже рішення в моделі Mi 11 Ultra, але її другий екран був набагато менший.

За неофіційними даними, Xiaomi 17 Pro оснастять основним 6,3-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1,5K і динамічною частотою оновлення 1-120 Гц. Інсайдери також повідомляють про такі характеристики, як процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Snapdragon 8 Elite 2) і АКБ ємністю 6300 мАг з підтримкою швидкої 100-ватної зарядки.

Більший Xiaomi 17 Pro Max, за чутками, обладнають 6,8-дюймовим основним екраном, що займає 94% площі фронтальної панелі, і акумулятором на 7500 мАг. Прем’єра нових смартфонів бренду очікується 26 вересня.