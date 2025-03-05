Как защитить систему видеонаблюдения от взлома?

Камеры видеонаблюдения получили повсеместное распространение, они буквально везде — от особо охраняемых учреждений до придомовых магазинов, от банков до частных квартир. Системы видеонаблюдения доступны, удобны и эффективны, они стали одним из основных, а иногда и основным элементом обеспечения безопасности. Однако не все задумываются о том, что этот элемент сам нуждается в защите.

Почему система видеонаблюдения нуждается в защите

Взломанная камера приводит к вторжению в частную жизнь или бизнес. Кроме того, как только хакеры получают доступ к одной части сети безопасности, она становится каналом для дальнейших проникновений. Под угрозой оказываются другие подключенные устройства и персональные данные.

Хакеры проникают в камеры безопасности несколькими путями:

Через незащищенные интернет-соединения.

Уязвимое программное обеспечение.

Устаревшую прошивку.

Слабые пароли.

Защитить систему видеонаблюдения от кибервзлома не так уж сложно, достаточно соблюдать несколько рекомендаций.

Не покупайте камеры неизвестных брендов и камеры, бывшие в употреблении

Избегайте покупки дешевых камер неизвестных брендов, какой бы выгодной она не казалась, не покупайте заведомых подделок известных брендов — вы никогда не можете быть уверены в безопасности программного обеспечения, которое на них установлено. Это же касается и подержанных камер. Полностью безопасный вариант — приобрести камеры видеонаблюдения в Bezpeka-SHOP, специализированном магазине, который сотрудничает только с надежными проверенными производителями.

Используйте сквозное шифрование

Сквозное шифрование защищает видеопоток: данные шифруются камерой и расшифровываются на устройстве получателя. Таким образом только авторизованные пользователи получают доступ к видеозаписям. Это защищает видеопотоки от несанкционированного доступа и перехвата даже когда передача данных происходит через открытые или недостаточно защищенные сети, если они и будут украдены, их невозможно будет воспроизвести. Сквозное шифрование гарантирует хранение данных на серверах компаний в зашифрованном виде, что исключает их просмотр посторонними.

Регулярно обновляйте программное обеспечение

Самый простой способ — это включить автоматическое обновление в приложении камеры безопасности. Регулярно заходите в приложение, чтобы программа получала обновления. Эти обновления прошивки не только добавляют новые функции, но и устраняют ошибки и уязвимости безопасности, которые обнаруживаются в ходе эксплуатации камер.

Используйте эффективные пароли

Обязательно используйте надежные пароли для маршрутизатора и приложения камеры. Всегда заменяйте пароли, которые стоят по умолчанию. Включите шифрование Wi-Fi и все доступные брандмауэры. Если вы считаете, что нужна дополнительная защита, рассмотрите возможность создания гостевой сети и включения VPN.

Когда в вашей жизни происходят серьезные перемены, например, переезд или разрыв отношений с партнером, не забывайте менять пароли.

Используйте двухфакторную аутентификацию

Если ваша система видеонаблюдения предусматривает возможность двухфакторной аутентификации (2FA), используйте ее. Двухфакторная аутентификация добавляет второй уровень проверки, когда требуется не только пароль, но и подтверждение по второму каналу, например, с помощью сгенерированного одноразового кода, отправленного в СМС или на электронную почту.

Контролируйте свою сеть

Регулярно проверяйте свою сеть на предмет неизвестных подключенных устройств или необычной активности. Это позволяет быстро обнаружить взлом и принять меры.

Для домашних, общественных и большинства коммерческих сетей видеонаблюдения соблюдения этих рекомендаций достаточно. Если же система видеонаблюдения относится к особо охраняемым объектам, то ее защиту желательно доверить профессиональным службам.