Перевозка животных в такси: что нужно знать?

У владельцев домашних животных часто возникает необходимость их перевозки. Хорошо, когда есть личный автомобиль — тогда никаких сложностей в том, чтобы доставить питомца в пункт назначения не возникнет. Но что делать при его отсутствии? Перевозить животное в общественном транспорте не только неудобно, но и не безопасно. В такой ситуации лучше всего вызвать Львов такси, предварительно ознакомившись с правилами поездки.





Основные правила перевозки животных

Если возникла необходимость перевозки животного на такси, то об этом нужно обязательно предупредить диспетчера. Нельзя, чтобы водитель только по прибытию на указанный адрес узнал, что один из пассажиров — это питомец. В такой ситуации он имеет полное право отказаться от заказа.

Основное требование, которое выдвигают перевозчики, — это надежная фиксация питомца. Собака, кошка и любой другой представитель фауны не должен свободно разгуливать по салону и мешать водителю. Кроме того, неизвестно, как животное отреагирует на постороннего человека.

Если размеры животного позволяют, то его необходимо поместить в переноску, клетку, сумку. При транспортировке крупного питомца необходимо использовать специальные фиксирующие ремни.

Требования законодательства

Действующее законодательство разрешает перевозку животных на такси Харьков, но при соблюдении определенных требований. Они сводятся к следующему:

на собаке должен быть намордник;

крупные животные должны располагаться на непромокаемой подстилке;

мелкие представители фауны должны быть помещены в переноску с глухим дном.

Владелец питомца должен пристально следить за ним и не допускать того, чтобы он отвлекал водителя от дороги или представлял угрозу для его безопасности.

Для поездки на такси с животным не нужно иметь при себе какие-либо документы. Исключением являются случаи, когда предстоит дальняя дорога. Тогда перевозчик может попросить предоставить ветеринарный паспорт.

Правила перевозки отдельных видов животных

При заказе на сайте https://taxi838.ua/ru/kyiv/ такси необходимо указать, какое животное будет перевозиться. Чаще всего пассажирами выступают собаки и кошки. Миниатюрные породы можно перевозить в переноске. Крупные собаки должны быть в наморднике. Их можно расположить на заднем сидении или возле него, предварительно подстелив подстилку. Фиксация животного должна осуществляться с помощью специальных ремней.

Птиц необходимо перевозить в клетках с поддоном. При этом клетка должна быть надежно закрыта, чтобы пернатый случайно не вылетел в салон.

Мелких грызунов также рекомендовано перевозить в клетках. При этом такие животные крайне чувствительны к перепадам температурного режима. В сильную жару нужно попросить водителя включить кондиционер, а в холод — печку.

Транспортировка рептилий допускается в клетках, специальных сумках-переносках и аквариумах, в зависимости от вида. Важно поддерживать оптимальный температурный режим в салоне автомобиля.