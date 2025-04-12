Трамп може звільнити від мит великі корпорації, зокрема Apple

Торговельна війна між США та Китаєм набирає обертів. Однак, як виявляється, зростання тарифів з обох сторін може оминути найбільші компанії. Існують неофіційні розмови про те, що Дональд Трамп звільнить від додаткових тарифів Apple.

Багато хто задається питанням, де знаходиться межа, коли мова йде про розмір тарифів, які США накладають на Китай. Наразі обговорюються ставки у 125 відсотків, і не виключено, що це не остаточна цифра.

Це, звичайно, викликало паніку серед багатьох потужних компаній і корпорацій , які, зіткнувшись з додатковими тарифами, будуть змушені прийняти рішення про підвищення цін на свої послуги і продукцію, що, звичайно, може вплинути на їхні продажі і фінансові показники.

Однак не виключено, що найважливіші з точки зору США компанії будуть звільнені від сплати тарифів. На таку можливість натякнув президент США Дональд Трамп в інтерв’ю ЗМІ. На запитання, чи можна, зважаючи на значний удар по багатьох компаніях від оголошення високих тарифів на імпортовану з Китаю продукцію, звільнити окремі суб’єкти від цього зобов’язання, Трамп не дав чіткої відповіді.

Президент США визнав, що деякі компанії постраждали від запровадження тарифів, щодо яких він може розглянути питання про винятки. Однак, як він заявляє, в цьому питанні він покладатиметься на «інстинкт».