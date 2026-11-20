TechRadar опублікував оновлений список Android-планшетів, які редакція вважає найкращими у 2026 році. Автори оцінювали не лише продуктивність, а й дисплей, автономність, можливості для роботи та зручність у повсякденному використанні.

Найкращим універсальним варіантом став OPPO Pad 5 Pro. Він отримав 13,2-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 3392×2400 пікселів і частотою 144 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 8 ГБ оперативної пам’яті та акумулятор на 13 380 мА·год із зарядкою 80 Вт. TechRadar окремо відзначає великий екран, високу продуктивність та хорошу багатозадачність.

Преміальним вибором став Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Його сильними сторонами назвали 14,6-дюймовий AMOLED-дисплей, S Pen і розвинені можливості для роботи з кількома вікнами. Серед мінусів — висока ціна, великі розміри та не найкраще співвідношення продуктивності до вартості.

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За автономність редакція виділила HONOR MagicPad 4. Планшет має батарею на 10 100 мА·год, зарядку 66 Вт, Snapdragon 8 Gen 5 і OLED-дисплей. TechRadar вважає його одним із найцікавіших варіантів для тривалих поїздок.

Ігровим фаворитом став RedMagic Astra 2. Він оснащений Snapdragon 8 Elite Gen 5, OLED-дисплеєм із частотою 185 Гц та рідинним охолодженням. За оцінкою TechRadar, це один із найшвидших Android-планшетів на ринку.

П’яте місце посів Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus. Його рекомендують для роботи завдяки 13,1-дюймовому екрану, S Pen, підтримці DeX і захисту IP68. З клавіатурою та мишею він фактично перетворюється на компактне робоче місце.