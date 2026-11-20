Netflix фактично підтвердила перенесення п’ятого та останнього сезону серіалу «Відьмак». У новому переліку майбутніх екранізацій книжок компанія віднесла продовження до проєктів, запланованих на «2027 рік і далі». Раніше фінал серіалу фігурував у промоматеріалах Netflix серед релізів 2026 року.

Точну дату прем’єри компанія поки не називає. Тому поки що не можна стверджувати, що п’ятий сезон гарантовано з’явиться саме у 2027 році — формулювання Netflix залишає можливість і пізнішого релізу.

Про перенесення ще у серпні повідомляло видання What’s on Netflix. Тоді журналісти звернули увагу, що фінальний сезон зник із публічних матеріалів Netflix на 2026 рік. Тепер компанія фактично підтвердила зміну планів.

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Зйомки завершили ще у 2025 році

Найдивніше те, що виробництво фінального сезону завершилося ще у вересні 2025 року — приблизно за місяць до прем’єри четвертого сезону.

Netflix не пояснила причину великої паузи. Однією з можливих причин може бути тривалий постпродакшн: серіал активно використовує комп’ютерну графіку, масштабні бойові сцени та візуальні ефекти. Однак офіційного пояснення перенесення поки немає.

П’ятий сезон стане завершальним для серіалу. Netflix оголосила про це ще у 2024 році. В останніх двох сезонах творці адаптують матеріал одразу з кількох книг Анджея Сапковського, зокрема «Хрещення вогнем», «Вежа Ластівки» та «Володарка Озера».

Для Ліама Гемсворта, який замінив Генрі Кавілла в ролі Геральта, фінальний сезон стане другим і водночас останнім у серіалі. Трейлера та конкретної дати прем’єри Netflix поки не оприлюднила.