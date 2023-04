Другий сезон “Одні з нас”. Дата виходу, актори та сюжет серіалу

Серіал по мотивам гучної комп’ютерної гри The Last of Us побив усі рекорди за кількістю глядачів, його прем’єра зібрала біля телеекранів 8.2 мільйона людей. І з кожною новою серією це число лише зростало. Сюжет, який не розгубив і навіть збільшив найкращі знахідки гри, спецефекти, операторська робота, актори — все виявилося на найвищому рівні і виглядало на одному диханні.

Тож у багатьох глядачів постало питання, чи буде другий сезон The Last of Us, і якщо буде, то коли? Ми зібрали всю відому інформацію і готові на нього відповісти. Дата виходу, акторський склад та опис сюжету без спойлерів у нашому сьогоднішньому матеріалі.

Акторський склад другого сезону

З таким успішним стартом продовження “Одні з нас” просто не могло не бути. Тому на другий сезон серіал продовжили ще до того, як на екрани вийшов перший. Офіційно шоуранери оголосили про зйомки продовження у Твіттері 23 січня.

Між сюжетом двох частин гри, якими знімають серіал, проходить великий часовий проміжок. І багато хто сумнівався, чи продовжить юна Белла Рамзі грати роль вже дорослої Еллі. Все-таки заміни в акторському складі після таймскіпів ми бачили не раз, взяти хоча б нещодавній «Будинок Дракона».

Однак ці сумніви марні. Белла Рамзі повністю влаштовує авторів. Їй уже 19 років, а початок зйомок далеко, на той час Белла подорослішає ще сильніше. Швидше за все, до своїх ролей повернеться весь ключовий акторський склад, уявити когось, окрім Педро Паскаля, у ролі Джоела вже неможливо. Та й Белла Рамзі прозоро натякала на повернення їхнього дуету в соціальних мережах.

Сюжет другого сезону “Одні з нас”

Останні з нас – це екранізація гри, тому логічно, що сценаристи візьмуть за основу сюжет The Last of Us Part II. Непрямі підтвердження цьому миготили в Twitter у одного із шоураннерів проекту та головного сценариста Naughty Dog Ніла Драккмана.

Хоча інший шоураннер і режисер другого сезону Крейг Мазін уже пояснив, що серіал не точно дотримуватиметься ігрового канону. Одні сюжетні арки залишаться колишніми, інші зазнають серйозних змін. Екранізація обіцяє бути самобутньою і запропонує глядачам щось зовсім нове, ніж оригінальна гра.

Але насолоджуватись мирним життям довго дівчатам не вдається. Минуле наздоганяє їх, а нова трагедія знову штовхає в дорогу постапокаліптичною Америкою, повною зомбі і людьми, які давно втратили залишки людяності. Невідомо, зустріч із ким із них виявиться гіршою.

Яким буде сюжет у деталях – сказати складно. Проте екшна із зараженими Крейг Мазін обіцяє більше. У першій частині творці свідомо зменшили їхню кількість у порівнянні з грою, щоб зосередитися на характерах та історії персонажів. Багато хто зазначав, що екшену з кордицепсовими зомбі приділили замало часу, продовження має це виправити.

Коли вийде другий сезон серіалу “Одні з нас”

Вихід продовження орієнтовно відбудеться наприкінці 2024-го чи на початку 2025-го року. Поки що невідомий навіть час початку зйомок. Педро Паскаль в інтерв’ю сказав, що виробничий процес може розпочатися наприкінці 2023-го, тому точна дата виходу залишається туманною.

Це все новини про другий сезон «Одні з нас», які знайшлися на даний момент. Триматимемо вас в курсі, коли стане відомо щось нове.