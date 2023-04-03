Epic Games Store безкоштовно і назавжди роздає дві чудові ігри

В рамках політики переманювання гравців зі Steam, Epic Games Store щотижня роздає безкоштовні ігри. Це не єдина стратегія, яку застосовує платформа у боротьбі з магазином Гейба Ньюелла, але з погляду гравців вона, безумовно, найприємніша. Ми можемо розширювати нашу бібліотеку офіційних ігор, не витрачаючи жодної копійки!

На цьому тижні Epic Games Store порадує гравців двома високо оціненими тайтлами! Особливо будуть задоволені фанати пригодницьких ігор та рогаликів, бо ці жанри потрапили у пропозицію тижня.

Перша гра називається The Silent Age , це пригода в жанрі point-and-click, дія яких розгортаються в постапокаліптичному світі. Ми граємо роль Джо – прибирача, якому доручено місію з розслідування причин зникнення всього людства. Подорож у часі та сюжет, що інтригує, гарантовані та підтверджені відгуками гравців, які у TSA дуже позитивні!

Друга халява – Tunche – 2D-екшн з мальованої графікою та елементами жанру roguelike. У Tunche доведеться боротися проти звіра, який з якоїсь причини розлютився. Завдання гравця — з’ясувати, чому так сталося, та врятувати тропічний ліс від руйнівних дій істоти. Tunche високо оцінили як гравці, і критики.

Обидві ігри можна безкоштовно додати до бібліотеки до 6 квітня. Перейдіть за посиланнями вище та забирайте!