Assassin’s Creed Shadows протестували на ПК, PS5, PS5 Pro та Xbox Series X

ElAnalistaDeBits порівняв Assassin’s Creed Shadows на ПК, PS5, PS5 Pro і Xbox Series X.

На Xbox Series X і PS5 гра працює в трьох режимах – висока якість графіки (динамічні 1620p/30 fps з RT), баланс (тільки для ТВ на 120 Гц, динамічні 1440p/40 fps з RT) і продуктивність (динамічні 1440p/60 fps без RT).

На PS5 Pro режими ті самі, але при виборі максимальної якості графіки геймер зможе насолодитися грою з розширеним трасуванням променів.

На ПК гру тестували з картами GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5080 і GeForce RTX 5090.

У режимі продуктивності на PS5 і Xbox Series X знижені дальність промальовування, якість тіней і текстур. У режимі якості на PS5 Pro реалістичніше глобальне освітлення і кращі відображення. У режимі продуктивності на PS5 Pro зберігається трасування променів, еквівалентне режиму якості на PS5 і Xbox Series X.

Версія для ПК з максимальними налаштуваннями схожа з режимом якості на PS5 Pro, але з більш опрацьованими тінями, підвищеною дальністю промальовування і поліпшеним відображенням волосся персонажів. Загалом на всіх консолях гра працює стабільно. Але найкраще грати в режимі високої якості графіки.

На ПК ютубер зіткнувся з деякими проблемами продуктивності під час використання Windows 11, які призводили до втрати продуктивності до 50 %. Це можна виправити, виконавши відкат системи.

ElAnalistaDeBits залишився задоволений Assassin’s Creed Shadows. Особливо він оцінив її відкритий світ, який він назвав одним із найкращих в історії серії.