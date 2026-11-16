Telegram тестує новий режим захисту від кібератак: що зміниться для користувачів

Розробники Telegram працюють над новим режимом підвищеної безпеки, покликаним захистити користувачів від кібератак та шкідливого програмного забезпечення. Функцію під назвою Lockdown Mode виявили в бета-версії Telegram 13.2 (283493) для macOS. Її поява збіглася з повідомленнями про серйозні вразливості інтерактивних HTML-віджетів, які нещодавно почали тестувати в месенджері.

Новий режим суттєво змінює принцип роботи Telegram із потенційно небезпечним контентом. Замість автоматичного завантаження файлів, відкриття вебсторінок та запуску додаткових функцій програма частіше запитуватиме підтвердження користувача. Це має зменшити ризик зараження пристрою без відома його власника.

Які обмеження запровадить Telegram

Після активації Lockdown Mode автоматично завантажуватимуться лише власні фотографії користувача та зображення від людей зі списку контактів. Решту медіафайлів доведеться завантажувати вручну. Також можна буде налаштувати додаткове підтвердження перед відкриттям листування з незнайомими людьми.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Lockdown Mode

Зміни торкнуться й роботи з посиланнями. Telegram припинить автоматично показувати їх попередній перегляд і завантажувати сторінки Instant View. Запуск кожного міні-застосунку вимагатиме окремого дозволу, а для вебконтенту діятимуть додаткові обмеження безпеки WebKit. Потенційно небезпечні HTML-віджети та стікери залишатимуться прихованими до отримання підтвердження.

Окрему увагу приділили захисту від шкідливих файлів. Програма попереджатиме про ризики під час завантаження та відкриття підозрілих документів. Виконувані файли й документи, замасковані під інші формати, більше не можна буде запускати безпосередньо через Telegram. Крім того, режим повністю блокуватиме платіжні функції до моменту його вимкнення.

Чому Telegram посилює безпеку

Нововведення з’явилося після виявлення проблем із HTML-віджетами, підтримку яких почали впроваджувати на початку листопада. Дослідники повідомили про можливість використання таких елементів для поширення шкідливого програмного забезпечення. Зокрема, йшлося про атаки із застосуванням PowerShell-скриптів і трояна WebRAT, здатного надавати зловмисникам віддалений доступ до комп’ютера та викрадати дані облікових записів і криптогаманців. Водночас зв’язок заражень саме з уразливістю віджетів поки остаточно не підтверджений.

13 листопада Telegram вимкнув підтримку HTML-віджетів на основному сервері. Новий Lockdown Mode може стати додатковим рівнем захисту від подібних загроз у майбутньому.

Наразі функція доступна лише в тестовій версії для macOS у розділі «Налаштування» → «Конфіденційність і безпека». Коли захищений режим з’явиться у стабільній версії Telegram та на інших платформах, поки невідомо.