Telegram тестирует новый режим защиты от кибератак: что изменится для пользователей

Разработчики Telegram работают над новым режимом повышенной безопасности, призванным защитить пользователей от кибератак и вредоносного программного обеспечения. Функция под названием Lockdown Mode была обнаружена в бета-версии Telegram 13.2 (283493) для macOS. Её появление совпало с сообщениями о серьёзных уязвимостях интерактивных HTML-виджетов, которые недавно начали тестировать в мессенджере.

Новый режим существенно меняет принцип работы Telegram с потенциально опасным контентом. Вместо автоматической загрузки файлов, открытия веб-страниц и запуска дополнительных функций приложение будет чаще запрашивать подтверждение у пользователя. Это должно снизить риск заражения устройства без ведома его владельца.

Какие ограничения введет Telegram

После активации режима Lockdown Mode автоматически будут загружаться только собственные фотографии пользователя и изображения от людей из списка контактов. Остальные медиафайлы придётся загружать вручную. Также можно будет настроить дополнительное подтверждение перед открытием переписки с незнакомыми людьми.

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Режим изоляции

Изменения коснутся и работы со ссылками. Telegram перестанет автоматически отображать их предварительный просмотр и загружать страницы Instant View. Для запуска каждого мини-приложения потребуется отдельное разрешение, а в отношении веб-контента будут действовать дополнительные ограничения безопасности WebKit. Потенциально опасные HTML-виджеты и стикеры будут оставаться скрытыми до получения подтверждения.

Особое внимание уделили защите от вредоносных файлов. Программа будет предупреждать о рисках при загрузке и открытии подозрительных документов. Исполняемые файлы и документы, замаскированные под другие форматы, больше нельзя будет запускать напрямую через Telegram. Кроме того, режим будет полностью блокировать платежные функции до момента его отключения.

Почему Telegram усиливает меры безопасности

Нововведение появилось после выявления проблем с HTML-виджетами, поддержку которых начали внедрять в начале ноября. Исследователи сообщили о возможности использования таких элементов для распространения вредоносного программного обеспечения. В частности, речь шла об атаках с использованием PowerShell-скриптов и трояна WebRAT, способного предоставлять злоумышленникам удаленный доступ к компьютеру и похищать данные учетных записей и криптокошельков. В то же время связь заражений именно с уязвимостью виджетов пока окончательно не подтверждена.

13 ноября Telegram отключил поддержку HTML-виджетов на основном сервере. Новый Lockdown Mode может стать дополнительным уровнем защиты от подобных угроз в будущем.

В настоящее время эта функция доступна только в тестовой версии для macOS в разделе «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность». Когда защищенный режим появится в стабильной версии Telegram и на других платформах, пока неизвестно.