Xiaomi может оставить многие смартфоны без HyperOS 4: кому грозит отсутствие обновления

Xiaomi уже представила HyperOS 4 в Китае и приступила к тестированию системы на первых устройствах. Однако анализ внутренних сборок программного обеспечения указывает на существенное изменение политики компании: новая оболочка может не появиться на смартфонах, для которых Android 16 станет последней версией операционной системы.

На это обратили внимание специалисты XimiTime, проанализировавшие данные Mi Code и статус внутреннего тестирования HyperOS 4. По их данным, из 112 устройств, которые, как ожидается, будут работать на Android 17, уже 108 перешли на этап внутреннего тестирования новой оболочки. При этом ни одной сборки HyperOS 4 на базе Android 16 пока не обнаружено.

Это важное изменение, ведь раньше Xiaomi действовала иначе. Компания могла выпускать одну версию HyperOS на основе актуальной версии Android, а для более старых моделей готовить отдельный вариант оболочки на предыдущей версии системы Google. Благодаря этому смартфон мог получить новые функции HyperOS даже после завершения основных обновлений Android.

Какие смартфоны могут остаться без HyperOS 4

Среди моделей, для которых на данный момент не обнаружено тестовых сборок HyperOS 4, XimiTime называет:

Redmi Note 13 Pro 4G;

Redmi Note 14S;

Redmi A5 4G;

POCO C71;

POCO M6 Pro 4G;

POCO X6 5G.

Это пока не официальный список устройств, которые не получат обновление. Речь идет лишь о выводе, основанном на текущих результатах внутренних тестов Xiaomi. Компания не заявляла, что HyperOS 4 принципиально не будет выпускаться на базе Android 16.

В то же время официальный график тестирования HyperOS 4 в Китае подтверждает, что Xiaomi сейчас сосредоточивается в первую очередь на более новых устройствах. Первыми систему начали получать Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Ultra, Redmi K90 и другие актуальные модели. Следующие этапы тестирования охватывают серии Xiaomi 15, Redmi K80, Xiaomi MIX Flip 2 и новые планшеты компании.

Отсутствие HyperOS 4 не означает отсутствие обновлений

Даже если это предположение подтвердится, владельцы таких смартфонов не останутся без поддержки сразу.

Многие модели будут продолжать получать обновления безопасности ещё несколько лет. Например, для Redmi Note 13 Pro и POCO M6 Pro поддержка безопасности предусмотрена до начала 2028 года, а для Redmi A5 4G — до апреля 2029 года.

Фактически Xiaomi может просто перестать портировать новые крупные версии HyperOS на более старые версии Android. Для компании это означает меньшее количество параллельных версий прошивки, упрощение тестирования и возможность сосредоточиться на оптимизации системы для более новых устройств.

Делать окончательные выводы пока рано. Xiaomi ещё не обнародовала полный глобальный список смартфонов, которые получат HyperOS 4. Однако отсутствие каких-либо сборок новой оболочки на Android 16 уже сейчас указывает на то, что владельцы части старых моделей Redmi, POCO и Xiaomi могут не дождаться следующего крупного обновления HyperOS.