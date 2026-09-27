Саудовская компания Ceer представила электромобили Exobot мощностью до 1111 л. с.

Премьера автомобилей состоялась 21 сентября на производственном комплексе Ceer в Саудовской Аравии. Как сообщил производитель, обе модели оснащены тремя электродвигателями, полным приводом и общей электрической платформой. В то же время характеристики стартовой серии отличаются от максимальных показателей, объявленных для семейства Exobot.

Сам бренд был основан ещё в 2022 году при участии государственного инвестиционного фонда PIF и компании Foxconn. Проект входит в программу Vision 2030, направленную на диверсификацию экономики страны. Седан и кроссовер открывают будущую модельную линейку Ceer, которая должна включать семь автомобилей.

Мощность будет зависеть от версии

Для топовой версии Exobot заявлены 1111 к. с. и 1500 Н·м крутящего момента. По данным компании, седан в такой конфигурации будет разгоняться до 100 км/ч за 2,1 секунды, а кроссовер — за 2,4 секунды.

Однако стартовая серия First Edition будет иметь мощность 850 к. с. и крутящий момент 1000 Н·м. Заявленный разгон до сотни составляет соответственно 2,6 и 2,9 секунды.

Для версии First Edition предусмотрен аккумулятор емкостью 112 кВт·ч. Запас хода составляет 670 км для седана и 560 км для кроссовера по циклу NEDC. Эти лабораторные показатели не соответствуют гарантированной дальности в реальных условиях.

800-вольтовая архитектура обеспечивает зарядку от 10 % до 80 % менее чем за 30 минут при соответствующих условиях.

Необычная дверь и три экрана

Обе модели отличаются клиновидным силуэтом и большими дверями Shahin Wing Doors, обеспечивающими доступ к переднему и заднему рядам. В версии First Edition нижнее стекло дверей оснащено системой регулируемого затемнения.

В салоне установлены изогнутый 48-дюймовый дисплей с разрешением 8K, центральный экран размером 10,4 дюйма и отдельный 8-дюймовый дисплей для задних пассажиров. Среди прочих решений — электронное рулевое управление без традиционной механической связи и рулевое управление задними колесами.

Производство будет организовано в экономическом городе короля Абдаллы. После выпуска ограниченной серии First Edition компания планирует предложить комплектацию Exobot Plus с более широким выбором отделки.