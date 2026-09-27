В Google Maps обнаружили поддельные ИИ-фото с чужими номерами телефонов

Схему описали специалисты по поисковому продвижению Наоми Стивенс и Сэм Сарстен. Как сообщает Search Engine Roundtable, Стивенс обнаружила в профиле кровельной компании изображение с правильным названием предприятия, но с чужим номером телефона.

Проверка аккаунта, с которого была загружена фотография, выявила более 150 фотопубликаций для различных компаний в США. На изображениях других предприятий также повторялся тот же посторонний номер. По оценке специалистов, это свидетельствовало о систематической попытке перенаправлять звонки клиентов.

Как работает подмена

Злоумышленники используют возможность пользователей добавлять фотографии к карточкам мест в Google Maps. Контактный номер размещают непосредственно на изображении, поэтому официальное поле с номером телефона компании может оставаться верным.

В зафиксированном случае поддельное изображение было настолько заметным, что напоминало обложку профиля. Человек, который ищет мастера или хочет заказать услугу, может позвонить по номеру с фотографией, не сверив его с другими контактами.

Мошенничество с использованием генеративного ИИ в Google Maps

После публикации статьи Google удалила аккаунт нарушителя и его фотографии. Об этом Search Engine Roundtable сообщил в обновлении от 11 сентября.

В то же время в этом сообщении нет подтверждения того, что номер был платным или что за звонки взималась повышенная плата. Документально подтвержденный риск заключается именно в подмене контакта.

Как проверить номер перед звонком

Номер телефона с фотографии следует сверить с контактными данными на официальном сайте компании. Само по себе размещение фотографии в профиле Google Maps не означает, что её загрузил или одобрил владелец бизнеса.

Если собеседник просит срочно перевести деньги или предоставить конфиденциальные данные, следует сначала проверить, с кем вы общаетесь. Особой осторожности требуют просьбы оплатить услугу подарочными картами или криптовалютой.

Google рекомендует сообщать о подозрительном контенте и профилях с помощью инструментов подачи жалоб в Maps. Владельцам бизнеса также следует регулярно просматривать фотографии, добавленные пользователями: даже если в карточке указаны правильные контактные данные, это не исключает появления чужого номера на самом изображении.