OxygenOS и Realme UI могут исчезнуть: OPPO готовится к переходу на единую ColorOS

Компания OPPO якобы приняла решение отказаться от фирменных оболочек OxygenOS (OnePlus) и Realme UI, заменив их единой ColorOS для всех трёх брендов холдинга.

По информации отраслевых источников, на которую ссылается издание Smartprix, этот шаг связан с «агрессивной реструктуризацией» бизнеса: поддержка трёх отдельных интерфейсов требует значительных затрат и большого количества инженеров, поэтому компания решила объединить их в один.

Помимо программного обеспечения, меняется и стратегия дистрибуции: OnePlus сосредоточится на рынках Индии и Китая, а Realme планирует свернуть продажи в Китае, сосредоточившись на международных рынках. В Индии уже начали закрывать фирменные сервисные центры OnePlus, передавая их функции общей сети OPPO.

Официально ни один из брендов — ни OnePlus, ни Realme, ни сама OPPO — пока не подтвердил эту информацию. Впрочем, разница между этими оболочками и так уже минимальна: OxygenOS, Realme UI и ColorOS на протяжении многих лет базируются на общем коде и отличаются в основном лишь названием.

Если слухи подтвердятся, владельцы смартфонов получат ColorOS вместо привычного интерфейса, но заметной революции в использовании ожидать не стоит — системы и так практически идентичны. Открытым остаётся вопрос о сроках поддержки уже имеющихся устройств в ходе перехода.