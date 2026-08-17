Вышки мобильной связи научились «видеть» дроны: сеть 5G работает как гигантский радар

У сетей 5G обнаружился скрытый талант, о котором их разработчики поначалу и не подозревали: они умеют обнаруживать дроны. Lockheed Martin совместно с оператором Verizon, NVIDIA, Keysight Technologies и компаниями ODC и Astris AI продемонстрировали в июле недалеко от Майами систему NetSense Airspace Awareness-as-a-Service — сервис контроля воздушного пространства, построенный прямо поверх коммерческой сотовой сети.

Принцип работы прост. Любой объект, движущийся через зону покрытия, неизбежно возмущает радиосигналы между базовыми станциями и абонентскими устройствами — отражает их, ослабляет, изменяет характер распространения. Обычно сеть борется с этими искажениями как с помехами, а NetSense, напротив, интерпретирует их как полезную информацию: платформа NVIDIA AI Aerial анализирует радиочастотную картину в реальном времени, алгоритмы Lockheed Martin выявляют в ней следы дронов и ведут цели, а программный стек AI-native RAN от ODC обрабатывает все это прямо в сетевых слоях. Самое привлекательное для операторов — никаких модификаций самих базовых станций не требуется: сенсором становится инфраструктура, которая уже стоит и работает.

Целевая аудитория четко определена: аэропорты, электростанции, стадионы, больницы — все, кому необходимо знать о появлении чужого дрона в своём воздушном пространстве, но кто не готов приобретать военный радар. Пилотные развертывания запланированы на вторую половину 2026 — начало 2027 года, а коммерческий запуск по модели подписки — на 2027 год. В более широкой перспективе это первая ласточка технологии ISAC (интегрированного сенсоринга и связи), которую закладывают в основу будущих сетей 6G, где каждая вышка, по замыслу, будет одновременно и передатчиком данных, и сенсором.

Ради объективности стоит отметить и слабое место презентации: партнеры не назвали конкретных показателей. Реальная дальность обнаружения, точность определения координат и высоты, способность отличить дрон от птицы — всё это осталось за кадром демонстрации. Поэтому пока NetSense корректно считать дополнительным уровнем наблюдения, а не заменой радарам — особенно в городе, где радиоэфир и без дронов перенасыщен сигналами.

Напомним, что классические противодроновые системы тем временем получают контракты на миллиарды: ранее мы писали о комплексах Argus XL с радаром и тепловизорами, с помощью которых Пентагон обеспечивает защиту военных объектов США в рамках программы стоимостью полмиллиарда долларов.