OnePlus переведет свои смартфоны на экраны с частотой обновления 185 Гц

OnePlus может существенно изменить подход к экранам в своих будущих смартфонах. Согласно новым данным, компания планирует шире использовать дисплеи с частотой обновления 185 Гц. Такие панели могут получить не только флагманские модели, но и отдельные устройства среднего класса.

Об этом сообщил инсайдер Smart Pikachu. По его словам, OnePlus разрабатывает новую стратегию в отношении своих дисплеев и намерена сделать частоту обновления 185 Гц стандартом для большего числа смартфонов. Если информация подтвердится, это станет заметным шагом для бренда, ведь сейчас столь высокая частота обновления обычно ассоциируется с самыми дорогими моделями.

Какие смартфоны могут поддерживать частоту обновления 185 Гц

В настоящее время экраны с частотой 165 Гц уже используются в таких моделях, как OnePlus 15, OnePlus 15R, OnePlus 15T, OnePlus Nord 6 и китайские смартфоны серии Ace 6. Их преемники, согласно утечке, могут перейти уже на панели с частотой 185 Гц.

Речь идет, в частности, о OnePlus 16, OnePlus 16R, OnePlus Nord 7 и китайской линейке Ace 7. Ранее уже появлялась информация о том, что OnePlus 16 и OnePlus Ace 7 могут дебютировать с экранами с частотой обновления 185 Гц в октябре. Теперь источник утверждает, что компания не планирует ограничивать эту технологию только топовыми моделями.

Когда ждать новинки

Некоторые устройства придется подождать. OnePlus 15R вышел в конце 2025 года, а OnePlus Nord 6 появился весной 2026-го. Поэтому их преемники, вероятно, дебютируют в конце 2026 года или уже в начале 2027 года.

Если эта утечка окажется верной, OnePlus может получить преимущество перед многими конкурентами именно в плане плавности работы экрана. Для пользователей это будет означать более быструю реакцию интерфейса, более плавную анимацию и, возможно, лучший опыт при игре в мобильные игры.

В то же время пока это не официальный анонс компании. OnePlus ещё не подтвердила полный список моделей с дисплеями 185 Гц, поэтому окончательные характеристики могут измениться ближе к презентациям.