Samsung представила новый складной дисплей для Galaxy Fold8 и Flip8

В сети появилось видео с будущим Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, снятое на производственной линии, — и главная новость заключается в том, что сгиб на внутреннем экране практически исчез. При перелистывании страниц дисплей выглядит совершенно ровным, а след от сгиба заметен разве что под определенным углом при ярком прямом свете.

Секрет — в новом шарнире

По информации источников, главная особенность заключается в новом шарнирном механизме, который лучше фиксирует смартфон в двух положениях — полностью открытом и закрытом. Кроме того, Z Fold8 Ultra может получить более толстый слой ультратонкого стекла (UTG), что дополнительно помогает скрыть сгиб. Впрочем, остается неизвестным, насколько хорошо сгиб будет держаться после нескольких месяцев активного использования: даже у конкурента Oppo Find N6 заметны следы износа уже примерно после 200 циклов складывания.

Три модели и новый форм-фактор

В этом году линейка складных смартфонов Samsung станет самой обширной за всю историю бренда — компания представит сразу три устройства:

Galaxy Z Fold8 — получит более широкий корпус с соотношением сторон внутреннего экрана 4:3, близким к планшетному формату, и диагональю 7,6 дюйма;

— получит более широкий корпус с соотношением сторон внутреннего экрана 4:3, близким к планшетному формату, и диагональю 7,6 дюйма; Galaxy Z Fold8 Ultra — прямой преемник Z Fold7 с практически идеально ровным экраном;

— прямой преемник Z Fold7 с практически идеально ровным экраном; Galaxy Z Flip8 — складной смартфон с большим внешним дисплеем размером до 4,1 дюйма, который будет занимать практически всю верхнюю часть крышки.

Обе модели Fold8 будут оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Gen 5), тогда как Flip8 на отдельных рынках, в частности в Европе, может поставляться с собственным чипом Samsung Exynos 2600.

Цены и дата презентации

По слухам из Кореи, Galaxy Z Fold8 в США будет стоить от 1899 долларов (256 ГБ), а Z Fold8 Ultra — от 2099 долларов. Официальная презентация Galaxy Unpacked состоится 22 июля в Лондоне под лозунгом «A New Shape Unfolds».