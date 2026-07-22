Garmin представила Cirqa — фитнес-браслет без экрана, который работает без платной подписки

Компания Garmin официально анонсировала Cirqa — новый фитнес-браслет без дисплея, который делает ставку не на постоянные уведомления, а на круглосуточный мониторинг здоровья и физической активности. Новинка позиционируется как конкурент Whoop и Fitbit Air, но имеет важное преимущество — для доступа ко всем основным функциям не требуется платная подписка.

Без экрана, но с полным набором датчиков

В отличие от традиционных смарт-часов и фитнес-браслетов, у Garmin Cirqa вообще нет дисплея. Вся информация синхронизируется со смартфоном через приложение Garmin Connect, где пользователь получает статистику, рекомендации и аналитику.

Устройство оснащено датчиками, которые круглосуточно отслеживают:

частоту сердечных сокращений;

уровень кислорода в крови (Pulse Ox);

температуру кожи;

стресс;

сон и его фазы;

вариабельность сердечного ритма;

уровень энергии Body Battery.

Кроме того, браслет отслеживает более 80 видов физической активности, автоматически распознавая тренировки и повседневные нагрузки.

До 10 дней автономной работы

Garmin заявляет, что Cirqa способен работать до 10 дней без подзарядки. Устройство комплектуется тканевым ремешком и может носиться не только на запястье, но и на плече с помощью отдельного аксессуара.

Без ежемесячной оплаты

Одной из главных особенностей новинки стало отсутствие обязательной подписки.

В отличие от Whoop, который открывает доступ к большинству аналитических данных только после оформления платного тарифа, Garmin предоставляет все основные показатели здоровья, восстановления и физической активности через бесплатный сервис Garmin Connect.

Garmin Cirqa стоит 199,99 доллара (около 8 400 грн). Продажи начнутся 24 июля 2026 года.

Для кого создан Cirqa

Новый браслет предназначен для тех, кто хочет постоянно отслеживать показатели здоровья, но не желает носить громоздкие смарт-часы или постоянно отвлекаться на экран и уведомления.

Garmin считает, что Cirqa станет дополнением к её спортивным часам, а не их заменой. Пользователи смогут носить браслет во время сна или в повседневной жизни, оставляя часы для тренировок и активного отдыха.