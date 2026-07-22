Garmin представила Cirqa — фітнес-браслет без екрана, який працює без платної підписки

Компанія Garmin офіційно анонсувала Cirqa — новий фітнес-браслет без дисплея, який робить ставку не на постійні сповіщення, а на цілодобовий моніторинг здоров’я та фізичної активності. Новинка позиціонується як конкурент Whoop і Fitbit Air, але має важливу перевагу — для доступу до всіх основних функцій не потрібна платна підписка.

Без екрана, але з повним набором датчиків

На відміну від традиційних смартгодинників і фітнес-браслетів, Garmin Cirqa взагалі не має дисплея. Уся інформація синхронізується зі смартфоном через застосунок Garmin Connect, де користувач отримує статистику, рекомендації та аналітику.

Пристрій оснащений датчиками, які цілодобово відстежують:

частоту серцевих скорочень;

рівень кисню в крові (Pulse Ox);

температуру шкіри;

стрес;

сон і його фази;

варіабельність серцевого ритму;

рівень енергії Body Battery.

Також браслет підтримує моніторинг понад 80 видів фізичної активності, автоматично визначаючи тренування та повсякденні навантаження.

До 10 днів автономної роботи

Garmin заявляє, що Cirqa здатний працювати до 10 днів без підзарядки. Пристрій комплектується тканинним ремінцем і може носитися не лише на зап’ясті, а й на плечі за допомогою окремого аксесуара.

Без щомісячної оплати

Однією з головних особливостей новинки стала відсутність обов’язкової підписки.

На відміну від Whoop, який відкриває доступ до більшості аналітики лише після оформлення платного тарифу, Garmin надає всі основні показники здоров’я, відновлення та фізичної активності через безкоштовний сервіс Garmin Connect.

Garmin Cirqa коштує 199,99 долара (близько 8 400 грн). Продажі стартують 24 липня 2026 року.

Для кого створений Cirqa

Новий браслет орієнтований на людей, які хочуть постійно відстежувати показники здоров’я, але не бажають носити великий смартгодинник або постійно відволікатися на екран і сповіщення.

Garmin вважає, що Cirqa стане доповненням до її спортивних годинників, а не їхньою заміною. Користувачі зможуть використовувати браслет під час сну або в повсякденному житті, залишаючи годинник для тренувань та активного відпочинку.